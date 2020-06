Im Bernburger Ortsteils Poley soll ein Hund misshandelt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bernburg (vs) l Im Bernburger Ortsteil Poley wurde offenbar ein Hund misshandelt. Zeugen hatten am Donnerstagabend wimmernde Laut des Schäferhundes via Audio aufgezeichnet und die Polizei gerufen. Auf das Tier soll mehrfach eingeschlagen worden sein, wodurch es vor Schmerzen schrie.

Äußere Verletzungen konnten bei dem Schäferhund nicht festgestellt werden. Er wirkte, so die Beamten in einer Mitteilung, allerdings verängstigt. An einem weiteren Hund des Besitzers wurde aber eine Verletzung entdeckt. Beide Tiere wurden zunächst in die Obhut des Tierheimes gebracht.

Noch während die Polizei vor Ort war, beschimpfte der Halter die Zeugen. Er war betrunken, ein Alkoholtest ergab 2,61 Promille. Der Mann ließ sich folgende auf eigenen Wunsch in eine psychriatrische Klinik nach Bernburg einliefern.