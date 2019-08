In Borne sind zwei Einbrecher in einer Kita auf frischer Tat ertappt worden. Zusammenhänge mit der Einbruchsserie sind nicht ausgeschlossen.

Borne (vs) l In einer Kita in Borne konnte die Polizei in der Nacht zum Dienstag zwei Einbrecher auf frischer Tat stellen. Wie die Beamten mitteilen, seien die beiden Männer - 21 und 22 Jahre alt - zuvor über das Dachfenster ins Gebäude gelangt und das Büro der Leiterin durchsucht. Beim Abtransport eines Fernsehers wurden die beiden von der Polizei festgenommen und sollen noch am Dienstag vernommen werden. Aufmerksam wurde die Polizei durch einen Zeugenhinweis über einen Lichtschein im Gebäude.

Am Tatort konnte die Polizei verschiedene Werkzeuge (Tatmittel) und Spuren sichern, die einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in Kitas und Schulen im Salzlandkreis vermuten lassen. Ob es sich bei den beiden Festgenommen aber um Serientäter handelt, ist derzeit noch unklar.

Einer der Täter kommt aus dem Bördeland, der andere hat nach Polizeiangaben einen Bezug zu Schönebeck. Die beiden sind bereits durch ähnliche Delikte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich bekannt.