Vor der Staßfurter Kita "Spatzennest" hat die Feuerwehr eine große Menge Öl entfernt, welche vermutlich absichtlich verteilt wurde.

Staßfurt l Am Mittwochmorgen wurde der Polizei kurz vor 6 Uhr vor der Staßfurter Kita „Spatzennest“ in der Schubertstraße eine große Menge Öl auf der Straße gemeldet. Die Feuerwehr war bereits alarmiert worden und nahm vor Ort das Öl auf. Die Kameraden hatten gegenüber der Polizei den Verdacht geäußert, dass dies kein Unfall gewesen sein kann. Auch die Polizei kam zu dem Ergebnis, dass das Öl mit Absicht auf die Straße gekippt wurde. Auf einem Nachbargrundstück fanden die Polizisten mehrere Kanister, die über den Zaun geworfen worden waren. Zum Teil waren die Kanister auch noch voll.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ eingeleitet. In dem Fall kamen weder Fahrzeuge noch Personen zu Schaden. Der Tatzeitraum muss in der Nacht oder den frühen Morgenstunden liegen.

Das Umweltamt und Ordnungsamt wurden in die Ermittlungen hinzugezogen. Die Straße konnte von der Feuerwehr komplett gereinigt werden. Es liegen noch keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht nach Zeugen, gern auch telefonisch unter (03471) 37 90.