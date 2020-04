Ein Mann hat am Bahnhof in Aschersleben mehrere Scheiben mit Schottersteinen beworfen und beschädigt. Er war kein Unbekannter.

Aschersleben (vs) l Ein Mann hat am Sonntagmittag insgesamt neun Scheiben am und im Bahnhofsgbebäude in Aschersleben durch Würfe mit Schottersteinen zerstört. Zudem warf der 29-Jährige auch drei Steine in die Glasscheiben der Servicestation, wobei ein Stein nur knapp eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn verfehlte.

Bundespolizisten nahmen den nicht-alkoholisierten mutmaßlichen Täter aus der Slowakei fest. Bei der Identitätsfeststellung wurde bekannt, dass der junge Mann ohne festen Wohnsitz bereits mehrere Straftaten - unter anderem Diebstahl und Sachbeschädigung - begangen hatte.