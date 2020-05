Eine 72-Jährige hat am Montagabend die Polizei in Staßfurt auf Trab gehalten. Die Bewohnerin des Pflegeheims wurde vermisst gemeldet.

Staßfurt (vs) l Einen großen Polizeieinsatz hat eine Seniorin am Montagabend in Staßfurt ausgelöst. Die 72-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims war nach dem Abendessen in der Einrichtung nicht auf ihrem Zimmer angekommen. Eine Schwester rief die Polizei, als sie auch auf dem angrenzenden Grundstück oder andernorts im Gebäude nicht aufzufinden war.

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz und kreiste über längere Zeit zwischen Hecklingen und Staßfurt. Noch bevor der angeforderte Suchhund zum Einsatz kam, konnte die Frau wohlbehalten im Nahbereich der Einrichtung aufgefunden werden, schreibt die Polizei.