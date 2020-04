Im Raum Staßfurt wurde ein Mann vermisst. Letztendlich konnte er aber wohlauf wiedergefunden werden. Er war wandern.

Staßfurt/Hecklingen l Zwei Stunden lang kreiste ein Hubschrauber in der Nacht zu Freitag über Staßfurt und Hecklingen. Einigen Staßfurtern wird das aufgefallen sein. Die Polizei suchte einen 65-jährigen Mann, der aus einer Betreuungseinrichtung in Staßfurt entwichen war.

Der Mann war am späten Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden. Er leidet unter Demenz und wird dauerhaft in einer Staßfurter Einrichtung betreut. Außerdem hat er den Drang, teilte die Polizei mit, lange Strecken zu wandern.

Der Vermisste soll seine Einrichtung in Staßfurt schon am Donnerstagvormittag in unbekannte Richtung verlassen haben. Die Polizei suchte daraufhin mit einem Fährtensuchhund und mehreren Funkstreifenwagen in der Umgebung, allerdings ohne Erfolg.

Bilder Die Bewegung des Hubschraubers wurde Donnerstagnacht im Internet gezeigt. Screenshot: flightradar.com



Da der 1,80 Meter große, schlanke Mann sei laut Polizei nicht sehr kontaktfreudig, weshalb man vermutete, dass er keine Hilfe suchen werde. Er war in Jogginghose, Trainingsjacke und Turnschuhen unterwegs. Bei den derzeitigen Temperaturen in der Nacht waren hier auch schon Sorgen angemeldet worden.

Am Donnerstagabend dann rückte die Polizei per Hubschrauber von Magdeburg aus und kreiste gegen Mitternacht über Staßfurt, Hecklingen, Güsten und Egeln. Auf der Internet-App „flightradar24“ konnte man diesen Flug, wie andere auch, live verfolgen.

„Man hat zwei Stunden lang in diesem Bereich gesucht, das führte aber nicht zum Auffinden der Person“, sagt ein Polizist vom Revier Salzlandkreis. „In den frühen Morgenstunden am Freitag wurde er bei Kroppenstedt zufällig von einem Rettungswagen aufgegriffen und ins Klinikum Halberstadt gebracht“, heißt es von der Polizei.

Der Mann hatte also zirka 20 Kilometer zurückgelegt. Man habe ihn „wohlbehalten“ aufgefunden.