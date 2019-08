In Hecklingen war am Dienstag erneut eine Drogenrazzia. Foto: René Kiel

Polizei hat ein Haus in Hecklingen durchsucht. Gefahndet wurde nach Drogen.

Hecklingen l Ein Einfamilienhaus war am Dienstag Ziel eines Polizeieinsatzes. Es ging um Drogen. Die Hamburger Straße war stundenlang gesperrt. Der Sprecher der Polizeidirektion Magdeburg, Frank Küssner, sagte am Vormittag, dass Beamte des Rauschgiftkommissariats der Polizeiinspektion Magdeburg mit Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei und Spezialeinsatzkräfte (SEK) des Landeskriminalamtes eine Durchsuchung durchführten. „Es geht um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz“, so Küssner.

Bereits vor einigen Wochen hatten Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Landeskriminalamtes mehrere Wohnungen in Hecklingen nach Drogen durchsucht. Dabei wurde nach Volksstimme-Informationen ein 33-jähriger Hecklinger festgenommen. Dazu, ob die Durchsuchung am Dienstag mit dem Fall Mitte Juli im Zusammenhang steht, konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Man gehe aber davon aus, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe, sagte Küssner.