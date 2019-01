Im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt haben fünf Vermummte einen 71-jährigen Mann verletzt und ausgeraubt.

Biendorf (sk) l Am Samstagmorgen (26. Januar) kam es gegen 2 Uhr in Biendorf (Salzlandkreis) Am alten Turm zu einem schweren Raub. Ein 71-jähriger Mann war gerade dabei sein Auto für eine Geschäftsreise zu packen, als sich ihm fünf vermummte Personen von hinten näherten. Sie überwältigten den Mann und raubten ihn aus.

Bei der Attacke erlitt der 71-Jährige eine Verletzung am Kopf. Außerdem setzten die Angreifer einen Elektroschocker ein, um den Widerstand des Geschädigten zu brechen. Den Tätern gelang es das Grundstück unerkannt mit Bargeld und weiteren Wertgegenständen zu verlassen.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Raubgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises telefonisch unter 03471/3790 entgegen.