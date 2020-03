In Staßfurt war ein Mann mit Alkohol im Blut auf dem Fahrrad unterwegs und wurde von der Polizei kontrolliert.

Staßfurt (vs) l Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen betrunkenen Radfahrer kontrolliert. Der 51-Jährige war in der Lehrter Straße in Staßfurt unterwegs und fiel den Beamten durch eine unsichere Fahrweise auf.

Eine Alkoholkontrolle ergab 2,06 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.