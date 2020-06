In Westdorf im Salzlandkreis war ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster zu schnell unterwegs. Symbolbild: Tim Reckmann/pixelio.de

Ein Lasterfahrer ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Westdorf erwischt worden. Er war viel zu schnell unterwegs.

Westdorf (vs) l Ein Lkw mit Gefahrgut war am Mittwoch auf der Durchfahrtsstraße in Westdorf viel zu schnell unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Höhe des Ascherslebener Weges auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Der Lkw-Fahrer war allerdings mit seinem Laster mit Gefahrgut mit 70 Kilometer pro Stunde unterwegs.

Den Spitzenreiter an diesem Tag erwartet nun ein Bußgeldverfahren bis zu 160 Euro. Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 8.15 und 10.15 Uhr die Geschwindigkeit von 75 Fahrzeugen. Insgesamt waren mit dem Laster zehn Fahrzeuge zu schnell unterwegs, neun von ihnen wurde ein Verwarngeld bis 70 Euro ausgeprochen.