Postfiliale in der Steinstraße in Staßfurt wieder offen

Staßfurt - Die Postfiliale in der Steinstraße 5 in Staßfurt, die im Schreibwarenladen „Klecks“ angesiedelt ist, hat seit gestern Nachmittag wieder geöffnet. Pakete und Briefe können dort wieder abgegeben und abgeholt werden. Der Betreiber des Shops, Steven Hunger von LTS Presseshops in Dresden, sagt: „Es tut uns wirklich sehr leid, aber wir mussten am Montag gegen 11 Uhr kurzfristig schließen“. Leser hatten sich an die Volksstimme gewandt, die nicht wussten, wie sie nun an ihr Paket kommen sollen, das laut Sendungsschein dort abzuholen wäre.