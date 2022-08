Probleme am Dorfteich Neundorf: Niedrigwasser und starke Gerüche

Neundorf - Das Entenhäuschen schwimmt nicht mehr. Es steckt in der Mitte des Dorfteiches fest. Ab und zu kommt ein Reiher, setzt sich darauf und beobachtet die Pfützen drumherum. Er sucht Fische im kaum noch vorhandenen Wasser. Und in der Luft hängt ein Geruch, der ein Gestank ist. Nach Gully, Abwasser, Kanalisation. Schön ist anders. Nein, der Dorfteich in Neundorf ist für Augen und Nasen keine Wohltat mehr. In diesem Sommer noch mehr als sonst. Wieder einmal ist das kleine Gewässer fast trocken gelegt.