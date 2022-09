Probleme bei Bauarbeiten für schnelles Internet in Neundorf: Stadtwerke Staßfurt versprechen bessere Kommunikation

Die Anwohner wurden beim Glasfaserausbau in Neundorf von Bauarbeiten im Vorgarten überrascht. Es gab ein Kommunikationsproblem. Das wurde nun behoben.

In Neundorf wird derzeit Glasfaser für schnelleres Internet verlegt.

Neundorf/Förderstedt - In Neundorf wird derzeit das Glasfaser im Ort Schritt für Schritt verlegt. Die Anwohner der Staßfurter Ortschaft werden bald schnelleres Internet bekommen. Der guten Nachricht folgten aber Fragen der Neundorfer. In der Rathmannsdorfer Straßen waren vor einigen Tagen unangekündigt Bauarbeiter in den Vorgärten angerückt und wollten die Anschlüsse zum Haus legen (wir berichteten).