Der Brand am 1. Juli 2018 gilt als einer der größten in Staßfurt. Foto: Franziska Richter

Ein 57-Jähriger soll in Staßfurt in 2018 mehrere Brände gelegt haben. Der Prozess wird am Landgericht Magdeburg geführt.

Staßfurt/Magdeburg l Nach einer Serie von Brandstiftungen in Staßfurt und Thale in 2018, beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 57-jährigen Mann am Landgericht Magdeburg. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Magdeburg soll er zwischen März und November 2018 in mehreren Fällen unter anderem Büsche und Heuballen in der Region angezündet haben. Zudem soll der Angeklagte in eine Gartenlaube eingebrochen sein, teilte ein Sprecher des Landgerichts Magdeburg mit.

Bei dem mutmaßlichen Brandstifter sollen demnach Anzeichen einer psychischen Erkrankung vorliegen. Der Prozess am Landgericht muss daher auch klären, ob der Mann möglicherweise vermindert schuldfähig ist.

Festnahme bereits im August 2018

Sollte dies der Fall sein, kommt für ihn daher im Falle einer Verurteilung eventuell auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus statt einer Haftstrafe in Frage, so der Sprecher am Landgericht Magdeburg.

Der Mann aus Thale war offenbar bereits im August 2018 in seiner Heimatstadt vorübergehend festgenommen worden. Zeugen hatten der Polizei damals den entscheidenden Hinweis gegeben. Damals ordneten die Beamten dem Mann eine Brandserie im Raum Neinstedt zu. So soll der Verdächtige gestanden haben, für eine Brandstiftung im Bereich des Ruhmbergs am 20. Juli 2018 verantwortlich zu sein. Am 4. August 2018 habe er demnach außerdem Heuballen angezündet.

Welche Brandstiftungen aus dem Raum Staßfurt dem Mann konkret vorgeworfen werden, teilte der Sprecher des Landgerichts Magdeburg nicht mit. Die Polizei hatte 2018 allerdings nach zahlreichen Feuern in Staßfurt über mehrere Monate hinweg Hinweise auf Brandstiftung gefunden. So konnte die Spurensicherung immer wieder Reste von Brandbeschleunigern an den mutmaßlichen Tatorten in der Salzstadt sicherstellen.

Schuldig am Brand am 1. Juli 2018?

Nach den Erkenntnissen der Polizei wurden 2018 in Staßfurt unter anderem ein leer stehendes Haus am Stadtsee, eine Trafostation, der alte Güterbahnhof, eine Garage und mehrere Müllcontainer von den Brandstiftern an der Bode angezündet.

Der größte Fall von Brandstiftung war eine große Lagerhalle in Staßfurt, die am 1. Juli 2018 niederbrannte. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren damals rund zwölf Stunden im Einsatz beim größten Brand der jüngeren Staßfurter Geschichte. Unter Verdacht standen damals zwei Jugendliche. Die Polizei stellte die Ermittlungen gegen die beiden jedoch schließlich ein.

Der Prozess wegen Brandstiftung soll Anfang Juni am Landgericht Magdeburg fortgesetzt werden. Insgesamt sind 15 Zeugen sowie ein Sachverständiger zu dem Verfahren geladen worden.