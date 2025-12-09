Konzert zum Advent Pyramide ist neuer Star in Güsten und erfreut volles Haus
Das Güstener Adventskonzert 2025 ist eines mit Willkommen und Abschied. Erstmals schmückt Wolfgang Walczeks Meisterwerk die St.-Vitus-Kirche.
09.12.2025, 12:39
Güsten. - „Sonate für Trompete und Orgel D-dur“ von Giuseppe Verdi beginnt das ausführliche schmuckvolle Programm des Güstener Adventskonzerts, die Besucher zu informieren. Es reicht bis zum „White Christmas für Saxophon und Orgel“ und ein gemeinsames „O, du Fröhliche“ für alle. Dazwischen erwartet ein fast eineinhalbstündiger Ohrenschmaus die Zuhörer und Ausführenden.