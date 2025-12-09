Das Güstener Adventskonzert 2025 ist eines mit Willkommen und Abschied. Erstmals schmückt Wolfgang Walczeks Meisterwerk die St.-Vitus-Kirche.

Mit neuem Weihnachtsschmuck in der St.-Vitus-Kirche Güsten gab Peter Blail sein letztes Adventskonzert als musikalischer Leiter des Männerchors Germania.

Güsten. - „Sonate für Trompete und Orgel D-dur“ von Giuseppe Verdi beginnt das ausführliche schmuckvolle Programm des Güstener Adventskonzerts, die Besucher zu informieren. Es reicht bis zum „White Christmas für Saxophon und Orgel“ und ein gemeinsames „O, du Fröhliche“ für alle. Dazwischen erwartet ein fast eineinhalbstündiger Ohrenschmaus die Zuhörer und Ausführenden.