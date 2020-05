Ein Mann und eine Frau sitzen neben einem Fahrrad auf einer grünen Wiese und schauen in Richtung eines Badesees. Foto: Uwe Anspach/dpa

Diese Tipps geben Experten für ausgedehnte Rad-Tour.

Staßfurt l Die Sonne lacht, die Insekten summen durch die Gärten und eines der Hobbys, denen man trotz Corona nachgehen darf, ist das Fahrrad fahren. Ob elektronisch oder ganz klassisch – nach einem Winter im Keller oder der Garage braucht das Rad erstmal einen Check-Up vor der neuen Saison.

Doch was muss man beachten, um sicher eine Fahrrad-Tour zu bestreiten. Uwe Bannasch betreibt seit etwa 30 Jahren einen Fahrradhandel in Staßfurt und weiß genau, worauf es beim Frühlings-Check des Fahrrads ankommt. „Bei den E-Bikes muss man zum Beispiel immer mal die Software aktualisieren. Außerdem schaut man sich natürlich den Gesamtzustand des Fahrrads an“, sagt Bannasch.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) rät zu einem Check des Fahrrads sobald eine große Tour geplant ist. „Am wichtigsten für die Verkehrssicherheit ist neben den Bremsen aber die Fahrradbeleuchtung. Vorgeschrieben sind hier ein weißer Frontscheinwerfer sowie ein rotes Rücklicht“, teilt der ADFC mit.

Der ADFC empfiehlt außerdem: „Hochwertige Schlösser, eine Standlichtanlage, Kettenschutz, ein stabiler Gepäckträger und Schutzbleche für die Laufräder.“

Diese Dinge seien zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, seien aber, laut ADFC, dennoch für eine Fahrrad-Tour sinnvoll. Außerdem schade es nicht, das Rad einmal pro Jahr in einer Werkstatt überprüfen zu lassen.

Uwe Bannasch gibt außerdem gerne Tipps, für einen guten Start in die Rad-Saison:

Einmal komplett, bitte.

Der erste Schritt sollte sein, dass das Fahrrad gründlich gewaschen wird, sagt Bannasch. Dabei gilt es aber eins zu beachten: „Auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger verwenden.“ Denn: Durch den Hochdruckstrahl dringt Wasser in die Lager des Fahrrads ein. Das könnte Schaden am Rad anrichten. Wichtig für E-Bikes: Bei einem Elektrorad das Wasser besonders vorsichtig einsetzen. Besser weniger verwenden. Sonst schadet man womöglich der Elektronik.

Der richtige Druck

Den richtigen Reifeninnendruck könne man an der Seite des Reifens ablesen, sagt Bannasch. Man müsse beim Aufpumpen des Reifens den vorgegebenen Bereich auch unbedingt einhalten. Übrigens: „Es ist nicht selten, dass ein maximaler Druck von 4 – 6 bar angegeben ist. Das ist wiederum ein Zeichen, für einen hochwertigen Reifen“, so Bannasch.

Risse oder Rost?

Außerdem sollten noch die Antriebskomponenten – also die Kette, die Ritzel und das Kettenblatt – kontrolliert werden. Dabei sollte man sich vergewissern, dass keine der Komponenten Rost aufweist. Außerdem kann jetzt geschaut werden, ob die Kette leichtgängig ist. Falls dies nicht so ist gibt es beim Fahrradhändler ein spezielles Kettenöl. Nachdem das Öl aufgetragen wurde, heißt es erst einmal warten. Denn das Öl braucht eine gewisse Einwirkzeit. „Wenn das Öl eingewirkt hat, einfach die Kette äußerlich etwas abreiben. Sollte die Kette zu stark verrostet sein, ist es wohl besser eine neue zu kaufen“, so Bannasch.

So geht der Naben-Test

Häufig gibt es nach dem Winter Probleme mit der Nabenschaltung. Dies liege daran, dass durch eine kondensierende Feuchtigkeit im Inneren der Nabe Rost ansetzt. Dies zu testen ist ganz einfach: „Entwickelt sich ein Geräusch, wenn Sie das Hinterrad im Stand drehen, dann liegt das meist an Rost in der Nabe. Auch wenn das Einlegen der Gänge widerwillig vonstatten geht, ist das ein Zeichen, dass die Getriebenabe gewartet werden muss“, mahnt Bannasch und ergänzt: „Das ignorieren dieser Hinweise kann später zu einer kostspieligen Angelegenheit werden.“ Man sollte also besser rechtzeitig eine Werkstatt aufsuchen.