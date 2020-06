In Bernburg sind am Donnerstag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine von ihnen hatte ordentlich Alkohol intus.

Bernburg (vs) l In Bernburg ist eine 50-jähirge Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer 11-Jährigen auf dem Fahrrad leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 50-Jährige auf dem Radweg der Nienburger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Annenstraße abbiegen. Das Mädchen kam aus der anderen Richtung. An der Kreuzung stießen sie zusammen.

Bei der 50-Jährigen stellten die Polizisten einen vorläufigen Alkoholwert von 3,21 Promille fest. Gegen sie wird nun ermittelt.