Der Ortschaftsrat Förderstedt will Druck machen für den Radweg Üllnitz-Brumby.

Üllnitz l Auch Peter Rotter (CDU) war klar, was die Stunde geschlagen hat. Der Ortsbürgermeister von Förderstedt kennt die Regularien, kennt die Behörden und weiß, wann er sich an wen wenden muss, wenn er ein Problem hat. Und doch schlug er mit seiner Fraktion einen Weg ein, der womöglich gar nicht zielführend ist.

Im Ortschaftsrat Förderstedt wurde am Dienstag einstimmig eine Beschlussvorlage angenommen, die die Staßfurter Verwaltung beauftragt, „alle notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die Realisierung eines durchgängigen Radweges zwischen den Ortsteilen Üllnitz und Brumby in die Wege zu leiten. Sollten zur Verwirklichung der Planungsleistungen, notwendiger Vorarbeiten und Bauleistungen Mittel der Stadt Staßfurt notwendig sein, so sind sie in den Haushaltsplan 2019 und/oder in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.“

Stadt sieht sich nicht befugt

Das Problem ist nur: Die Stadt Staßfurt ist gar nicht befugt, diesen Lückenschluss voranzutreiben. „Man müsste beim Land vorsprechen, dieses finanziert die Planung und den Bau“, erklärt Günter Roddewig vom Fachdienst Bauen und Sanieren der Stadt. Der fehlende Radweg ist Teil der Landesstraße (L) 63. Verantwortlich für den Ausbau ist die Landesstraßenbaubehörde. Die Prioritätenliste hat das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr aufgestellt. Dort liegt der Radweg zwischen Üllnitz und der A 14 auf Platz 27. Heißt: Erst 2030 könnte das 210.000 Euro teure Teilstück fertig gestellt sein. So lange möchte keiner warten. Das Landesradverkehrsnetz soll zwar in diesem Jahr überarbeitet werden. Im Ortschaftsrat Förderstedt will man aber alle möglichen Wege gehen, um die Veränderung positiv zugunsten des Lückenschlusses zu verändern.

Das ist wichtig, weil im September 2017 ein Autohof direkt an der A 14 eröffnet wurde. Das dortige Schnellrestaurant lockt vermehrt junges Publikum aus den Staßfurter Ortschaften westlich der Autobahn an und treibt diese auf die Landstraße, weil der Radweg hinter Üllnitz fehlt. Aber nicht nur deswegen muss der Lückenschluss her. Lohnende Radwanderziele wie der Glöther Park oder die Autobahnkirche Brumby wären dann gefahrlos zu erreichen. „Zudem wäre eine durchgängige Befahrbarkeit mit dem Rad aller Ortsteile aus Richtung der Kernstadt und darüber hinaus gegeben“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Doch warum einen Beschluss fassen, der vielleicht wirkungslos ist? Auch Vertreter der Verwaltung wiesen mehrmals daraufhin, dass ihr in dem Bereich die Hände gebunden sind. „Wir tun uns wahnsinnig schwer“, sagte Günter Döbbel (FDP/offene Liste). „Wir sollten das als Zeichen sehen und es nicht verkomplizieren“, fügte Peter Rotter weiter an. „Das sollte uns die Ortschaft Brumby doch wert sein.“

Wer weiß: Vielleicht kann Staßfurt mit dem Beschluss, der auch noch durch zwei Ausschüsse und den Stadtrat muss, ein wenig Druck erzeugen auf das Land. Natürlich gilt: Mehr Beschwerden bringen mehr Aufmerksamkeit und führen vielleicht zu einem Umdenken.