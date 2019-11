Künftig könnten mehr Fahrradtouristen in Hecklingen Halt machen. Eine Änderung der Route des Europaradweges R1 ist beschlossen.

Hecklingen l Fernradler, die auf dem R1 unterwegs sind, werden künftig am Stadtschloss, der Basilika und allen anderen Örtlichkeiten im Hecklinger Stadtkern nicht mehr vorbei kommen.

Bisher führte die Strecke um den Ort herum über Felder. Jetzt sind alle Weichen gestellt, dass sie ab 2020 umverlegt und wahrscheinlich auch neu ausgebaut werden kann. Die neue Route steht bereits fest. Sie führt durch das Gewerbegebiet „Bodewiesen“ über den Friedhofsberg, durch die Spellgasse, die Hermann-Danz-Straße, Friedrichstraße über den Quedlinburger Weg durch den Ort.

„Die Trassenänderung im Bereich Hecklingen war im Vorfeld mit der Stadt besprochen und wurde jetzt vom Landesverwaltungsamt genehmigt“, teilt eine Sprecherin der Landkreisverwaltung auf Anfrage der Volksstimme mit. Damit könne der Ausbau realisiert und ausgeschildert werden.

Drei Bauabschnitte

Auch die Finanzierung ist so gut wie sicher. Drei Ausbauabschnitte sind für den R1 in der Stadt Hecklingen vorgesehen. Dafür hat der Landkreis im Projekt alles in allem 340.000 Euro veranschlagt. Rund 1300 Meter sollen erneuert werden, unter anderem im Quedlinburger Weg und im Pflaumenweg.

Die Stadt muss nichts zuzahlen. Die Finanzierung ist komplett über Fördermittel abgedeckt. „Eigenanteile der Stadt Hecklingen werden nicht benötigt“, heißt es aus Bernburg.

Das Geld zur Erneuerung kommt aus zwei Fördertöpfen: Rund 34 000 Euro sollen über die sogenannten PMO-Mittel abgedeckt werden. Damit wird der Ausbau zu zehn Prozent aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, das jetzt ausgeschüttet wird, finanziert. „Im Salzlandkreis wird das Geld für neue Radwege verwendet. Hecklingen partizipiert mit einem hohen Anteil daran“, erklärt Bürgermeister Uwe Epperlein.

Und der Landkreis informiert, dass der Großteil des Geldes, 90 Prozent der Kosten, über das Förderprogramm „GRW“ abgedeckt werden. Das sind Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Baubeginn 2020

Die Anträge wurden gestellt, 2020 kann mit dem Bau begonnen werden, teilt die Pressestelle mit. Wann können Radler dann auf der frisch sanierten Strecke in die Pedale treten? Dazu wird mitgeteilt, dass die Fertigstellung aller geplanten Bauabschnitte von den Fördermittelbescheiden abhängig ist.

Für weitere Streckenabschnitte des R1 im Salzlandkreis wurde und wird noch bis zum Jahresende Geld beantragt, etwa für den Ausbau des R1 in der Stadt Seeland und Nienburg.

Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein konnte diese erfreuliche Information den Stadträten während der vergangenen Beratung bekannt geben. „Die geänderte Trasse ist genehmigt. Wenn Fördermittel fließen, kann gebaut werden“, erklärte Epperlein. Dann führe der R1 nicht mehr an Hecklingen vorbei, sondern durch die Mitte des Ortes.

Insgesamt sollen im Salzlandkreis rund drei Millionen Euro in den R1 fließen. Alles in allem ist geplant, 12 bis 13 Kilometer zu erneuern. Mehr als acht Kilometer in sechs Städten sind Teil einer ersten Projektphase über etwa zwei Jahre. Die Wege werden danach zwischen 2,50 und 3,50 Meter breit sein.

Touristische Anbindung

Ziel des Landkreises ist es, „eine zukunftsfähige Route für den bedeutenden R1 zu entwickeln, die zu einem herausragenden Erlebnis bei den Fernradtouristen werden kann“, heißt es. Der Ausbau hat das Ziel, Landschaftselemente und Kulturschätze touristisch anzubinden. Hecklingen liefert dafür ein Beispiel: Dort führte der R1 bisher nicht an der romanischen Basilika Sankt Georg und Pancratius vorbei, mit der Routenänderung ist das historische Bauwerk nun zu bewundern.

Zur Ausbaustrecke gehören auch Abschnitte, die die Städte bezuschussen, weil sie, anders als in Hecklingen, den Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent übernehmen. Nach Fertigstellung sind alle Städte für die Unterhaltung und Versicherung verantwortlich.