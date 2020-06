Abstrus: Zum neuen Radweg zwischen Cochstedt und Schneidlingen behaupten Amt und Bürgermeister völlig verschiedene Dinge.

Cochstedt l So groß die Vorsicht der Radfahrer derzeit sein muss, wenn sie neben Autos auf der kurvenreichen Landstraße von Schneidlingen nach Cochstedt radeln, so groß ist auch ein seit Jahren angestauter Berg an Hürden, wenn es um den Bau eines sicheren Radweges geht. Das Vorhaben steckte immer wieder in der Problemfalle. Kürzlich hat sie wieder zugeschnappt.

Es geht erneut darum, wo der Weg überhaupt lang führen soll. Dabei stand für Cochstedts Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Fraktion Die Linke/ASH) bis zur vergangenen Stadtratssitzung fest, dass diese Frage – nachdem in den Ortschaftsräten im Zuge von Begehungen und weiteren Terminen lang und breit debattiert wurde – beantwortet ist. Doch der Streckenverlauf, auf den man sich 2019 dann einigte, steht aktuell wieder auf der Kippe. Eigentlich wollte sich Weißbart nur zum aktuellen Stand informieren. Er fiel dann aus allen Wolken, als Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) informierte, dass der Landkreis einer angedachten Tempo-30 Regelung nicht zustimmt.

Amt weiß nichts von Radweg

Die wäre mit der abgestimmten Strecke aber nötig, denn der Verlauf, auf den man sich einigte, sieht eine Querung der Kreisstraße vor. Dem Landkreis ist das aber gar nicht bekannt. Das ergab eine Anfrage der Volksstimme. Pressesprecherin Marianne Bothe teilt mit, dass weder bei der Straßenverkehrsbehörde, noch beim für Kreisstraßen zuständigen Kreiswirtschaftsbetrieb und auch nicht im Fachdienst Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus „ein Vorgang in Sachen Radwegplanung zwischen Cochstedt und Schneidlingen vorliegt. Der Salzlandkreis konnte also für die Trassenführung zur Überquerung der Kreisstraße eine Temporeduzierung gar nicht ablehnen“, wird informiert.

Damit konfrontiert, ist der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) sehr erstaunt. Er sagte, dies sei nicht zu verstehen. Eine Mitarbeiterin des zuständigen Fachamtes aus seinem Haus habe ihm bestätigt, dass eine Mitarbeiterin aus dem Straßenverkehrsamt der Landkreisverwaltung – er nannte sie namentlich – mitgeteilt hat, dass es keine Tempo-30-Zone geben kann.

„Jetzt muss man wieder mal die Frage stellen, wer sagt hier die Wahrheit?“, meint Wolfgang Weißbart dazu. Trotz allem verliert er sein Ziel nicht aus den Augen, dass ein Radweg die Orte Schneidlingen und Cochstedt bis 2024 verbindet.

Neue Strecke?

Eine neue Lösung der Streckenführung kommt aktuell hoch. Sie soll auch sicherer als die hin und her diskutierte Trasse mit der problematischen Straßenquerung sein. „Mein Amtskollege aus Schneidlingen Martin Zimmermann ist nochmal vor Ort gewesen und hat sich umgesehen.“ Er habe eine neue Trasse gefunden, die sei nicht ganz so einfach, würde aber auch gehen, das müsste geprüft werden, so Weißbart.

Die Trasse soll nach Volksstimme-Information neben der alten Bahnstrecke lang führen. Die Kreisstraße müssten Radler dann am Ortseingang oder Ortsausgang und nicht mittendrin queren. Das wäre deutlich ungefährlicher, heißt es.

Ortsbürgermeister fordern weiter

Für Weißbart steht fest, „dass der Ball nun bei der Verwaltung in Hecklingen liegt.“ Im Gespräch mit der Volksstimme machte der Ortsbürgermeister auch noch einmal deutlich, dass er mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. In allen Wahlprogrammen würde drin stehen, dass der Bau eines Radweges Priorität habe. „Und dann kommt immer der Hinweis, kein Geld.“ Hecklingen habe nie Geld und trotzdem werde was gemacht. „Mit gutem Willen und der richtigen Suche nach Fördermitteln ist mit Sicherheit was machbar“, ist Weißbart überzeugt.

Auch für Martin Zimmermann (SPD) steht fest, dass was passieren muss: „Genau wie ein Radweg, Groß Börnecke mit Schneidlingen verbindet, muss endlich auch ein Radweg zwischen Cochstedt und Schneidlingen geschaffen werden. Nicht nur weil bei schönem Wetter Schüler von Cochstedt und Groß Börnecke nach Schneidlingen zur Schule fahren, auch der Sport verbindet alle Orte miteinander. Aufgrund einer Spielgemeinschaft im Jugendbereich zwischen den Fußballvereinen, fahren auch regelmäßig Jugendliche zwischen den Orten mit dem Fahrrad hin und her“, weiß er. Auch Ausflüge mit dem Fahrrad bis zum Hakel seien dann für alle sicherer. „Durch den Radweg werden wir noch näher mit Cochstedt zusammenwachsen“, steht für Zimmermann fest.

Er hatte die Verwaltung daher auch auf eine Lösung für die Finanzierung bereits während er vergangenen Stadtratssitzung angesprochen. Es ging um eine 90-prozentige Bezuschussung. Dazu müsste seitens der Verwaltung alles so schnell wie möglich geprüft und wenn möglich auf den Weg gebracht werden, meinte er. Nächster Stichtag zur Einreichung der Förderanträge wäre der 30. September.

Zimmermann ist auch jetzt zuversichtlich: „Da beide Ortschaften großes Interesse an einem Radweg haben, werden sich auch die Ortschaftsräte über die Streckenführung einig werden.“ Die Strecke sei einfach sehr wichtig. So werde Cochstedt an das Radwegenetz der Stadt angebunden.

Landkreis-Sprecherin Marianne Bothe informiert zudem, dass der Salzlandkreis derzeit an einem Radverkehrskonzept arbeitet. Dazu habe Anfang Februar ein Workshop stattgefunden. Auch die Vorsitzende des Stadtrates und ein Vertreter der Verwaltung in Hecklingen hätten teilgenommen. „Ein Radweg Cochstedt - Schneidlingen wird lediglich mit langfristiger Priorität eingestuft. Konkrete Varianten für die Wegführung zwischen Cochstedt und Schneidlingen sind im Salzlandkreis nicht bekannt. Sie konnten und können daher nicht bewertet werden“, so Bothe.