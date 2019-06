Von einem Radweg, der plötzlich keiner mehr ist zwischen Rathmannsdorf und Güsten.

Rathmannsdorf/Güsten/Amesdorf l Das Thema Radweg zwischen Rathmannsdorf und Güsten gehört zu den beliebtesten am Lesertelefon. Auch dem Ortschaftsrat beziehungsweise den Vertretern der Stadtverwaltung Staßfurt wird es immer wieder mal mitgegeben – zur Weiterleitung an den Landkreis als Träger der Kreisstraße: Der Zustand des Weges ist aus Sicht der Nutzer eine Zumutung. Verschobene Betonplatten, Rillen, Unkraut.

Die Kirschbaumallee an der Kreisstraße bis zur Gemarkungsgrenze Güsten – besonders zur Blüte alljährlich eine Pracht – ist bald komplett gerodet. Es handelt sich um einen Abschnitt von etwa 400 Meter. Die Strecke entlang des Güstener Stadions und im weiteren Verlauf bis zur Stadt ist besser erhalten.

Mängel blieben

Auch am fehlenden Winterdienst gab es zeitweise etwas von den Benutzern zu monieren. An letzterem Problem und auch an der Unkrautbeseitigung arbeitete der Landkreis. Am baulichen Zustand blieben die Mängel.

Bilder Radweg-Ende vor der Wipperbrücke zwischen Amesdorf und Güsten. Die Brücke sollte zwei Jahre nach dem Wegebau kommen, also 2018. Bis heute wartet...



„Die Rillen sind das größte Problem“, beschwerte sich jüngst Gabi Brandt. Die Rathmannsdorferin vergleicht den desolaten Zustand mit den super Radwegen zwischen Förderstedt und Üllnitz oder auch Staßfurt und Hohenerxleben. „Relativ sauber ist der Weg nach Güsten ja, aber das reicht nicht aus. Insbesondere ältere Radfahrer fühlen sich unsicher.“

Plötzlich scheint zudem der einst als kombinierter Rad-/Fußweg ausgewiesene Weg ein anderer geworden zu sein. Landkreis-Pressesprecher Marko Jeschor klärt auf: „Es handelt sich zwischen Güsten und Rathmannsdorf nicht um einen Radweg, da er nicht den baulichen Anforderungen entspricht. Der gesamte Weg ist mit Verkehrszeichen 239 – Fußweg – und dem Zusatzzeichen 1022-10 – Radfahrer frei – beschildert. Also: Fußweg mit Duldung! Kein Radweg!“

Weg bietet Schutz

Nur auf der Autobahnbrücke sei das Schild 237 nach dem Bauende angebracht worden. „Warum, können wir derzeit nicht sagen, werden das aber korrigieren.“

Jeschor zitiert schließlich noch den Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebs Ralf Felgenträger, der sich vergangenen Freitag noch einmal ein Bild vor Ort gemacht habe. „Sein Fazit: Der Weg von Güsten bis Rathmannsdorf ist gut unterhalten und damit befahrbar. Er bietet insofern Fußgängern und Radfahrern Schutz, auch wenn nur teilweise asphaltiert. Hinweisen möchten wir explizit auf die Straßenverkehrsordnung, die gegenseitige Rücksichtnahme verlangt.“

Was nun? Eine Prioritätenliste für Radwege an Kreisstraßen gebe es im Salzlandkreis nicht. „Wenn aber Straßen grundhaft ausgebaut werden, wird grundsätzlich geprüft, ob auf Grund der Verkehrszahlen ein straßenbegleitender Radweg mit gebaut wird“, informiert der Pressesprecher.

Brücke muss saniert werden

Zum Problem Wipperbrücke zwischen Güsten und Amesdorf sei es aus Sicht von Ralf Felgenträger unstrittig, dass sie saniert werden müsse. Eine Aussage zum Zeitpunkt einer möglichen Sanierung könne er aber nicht treffen.

Hierzu wird der Güstener Bürgermeister Helmut Zander (SPD) übrigens immer wieder von Stadträten und Bürgern an „sein Vorhaben“ erinnert. Die Stadt hatte für den Anfang Eigeninitiative gezeigt und den ersten Abschnitt selbst in Angriff genommen.

Der Landkreis macht auch dieses Mal wieder auf die finanzielle Situation aufmerksam. „Im gesamten Landkreis befinden sich etliche sanierungsbedürftige Brücken. Der Investitionsstau liegt bei mehreren Millionen Euro“, so Marko Jeschor. „Sollte die Brücke saniert werden, ist zu klären, ob ein Radweg über die Brücke zwingend erforderlich ist oder ob aufgrund der Verkehrsbelegung darauf verzichtet werden kann. Dann könnten die finanziellen Mittel für ein weiteres Ingenieurbauwerk eingesetzt werden.“

Einen kleinen Lichtblick gibt der Salzlandkreis immerhin zur einstigen Kirschallee entlang des Rathmannsdorfer Radwegs, die sicherlich auf Grund ihres Alters immer lichter wird. Ralf Felgenträger teilt dazu mit: „Es sind Ersatzpflanzungen geplant mit Laubbäumen. Da fällt der Pflegebedarf geringer aus als bei Obstbäumen.“