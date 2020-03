Wieder wird ein Stück des Europaradwegs R1 im Bereich Staßfurt ausgebaut. Auch der Salzlandkreis hat Pläne.

Ausbau R1-Abschnitte bewilligt/beantragt Im April beginnen Arbeiten zum Ausbau der R-1-Abschnitte im Bereich Staßfurt zwischen Gänsefurther Brücke und Kreuzung Bodewehr sowie am Neumarkt inklusive Neubau Mühlengrabenbrücke. Der Salzlandkreis hat für weitere 7851 Meter Fördermittel zum Ausbau (Asphalt) beantragt: Im Bereich Stadt Seeland: Zwischen Fraubornmühle und Hoym, Strecke: 1.189 Meter Friedrichsaue–Schadeleben,* 600 Meter Abzweig Abenteuerspielplatz - Kreisstraße 1370*, 287 Meter Stadt Aschersleben: Neu Königsaue–B 180, 1.647 Meter Bernburg: Dröbel–Roschwitz, 1 742 Meter Roschwitz–Baalberge, 2.386 Meter * Trassenverlegung R 1 bewilligt

Staßfurt/Bernburg l Zwei Abschnitte fehlen noch im Bereich der Kernstadt: im Verlauf der Roßbahn zwischen Gänsefurther Brücke und Kreuzung am Bodewehr sowie am Neumarkt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Derzeit laufen die Vorbereitungen, Ende April sollen die Arbeiten beginnen.

„Der Ausbau erfolgt in gleicher Weise wie der bereits fertig gestellte Abschnitt in der Horst“, heißt es aus dem Rathaus. Gleichzeitig werde die marode Brücke über den Mühlengraben durch einen Neubau ersetzt.

Dafür wurden sechs Bäume gefällt. Als Ausgleich für den gesamten Eingriff werden im Herbst 22 neue Bäume vor Ort gepflanzt, versichert die Verwaltung.

Die Maßnahme wird von der EU und vom Land Sachsen-Anhalt mit 90 Prozent gefördert.

Während der Bauphase wird es insbesondere für die Gartenbesitzer an der Roßbahn zu Einschränkungen kommen. Nähere Informationen gebe es noch durch die bauausführenden Firma. Die Stadt bittet um Verständnis und verweist auf die zu erwartende Verbesserung.

Derweil stellt der Salzlandkreis zwei weitere Förderanträge bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zum R1-Ausbau und koordiniert ein Infrastrukturprojekt mit den Anliegerstädten für eine touristisch zukunftsfähige Route im Kreisgebiet.

Die Fördermittelanträge betreffen insgesamt knapp acht Kilometer Radweg.

„Zu 90 Prozent soll dieses Vorhaben über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gefördert werden, wenn die rund 76 000 Euro aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR bewilligt werden und die Eigenmittel der Stadt Bernburg einfließen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Salzlandkreises.

Rund drei Millionen Euro insgesamt will der Salzlandkreis bei diesem umfangreichen Infrastrukturprojekt verbauen und die Wegequalität von fast 16 Kilometer Teilstrecken in seinem Kreisgebiet verbessern.

„Damit gewinnen wir deutlich, und Einheimische und Touristen werden es spüren, wenn sie ihre Ziele in der Region per Rad ansteuern“, begrüßt Landrat Markus Bauer den nächsten Schritt im wichtigen Tourismusprojekt. Über den R1 würden sie touristische Höhepunkte, das Seeland, die Bode- und Saaleaue, historische Bauwerke und Kultureinrichtungen errichen. „Wir verbessern den Übergang zum Elberadweg, und wir bauen den Wassertourismus an der Saale aus. So machen alle Bemühungen im Zusammenhang vollsten Sinn.“

Hier denkt der Landrat auch an attraktive, individuelle Routenplanungen beim Sammeln Salzländer Kulturstempel im landkreisweiten Netz.

Beim Radwegenetz und im laufenden Förderprojekt spiele zudem die Zusammenarbeit mit den Anliegerstädten eine entscheidende Rolle. Der Umfang der Vorbereitungen und die besonderen Förderregularien erforderten die Aufteilung in zwei Projektphasen. Von den einzelnen Fördermittelbescheiden hänge ab, wann die geplanten Bauabschnitte fertiggestellt werden können.

Drei Trassenänderungen wurden im Vorfeld genehmigt: auf Gebieten der Städte Seeland und Hecklingen. „Sie tragen zur Attraktivitätssteigerung der Gesamtroute bei und können nach dem geplanten Streckenausbau im Projekt final eingerichtet werden“, informiert die Pressestelle des Salzlandkreises.

Eine Änderung betrifft den Verlauf von Friedrichs- aue in Richtung Concordia-See. Der Radweg verläuft bisher in Friedrichsaue entlang der Landesstraße 73 Richtung Schadeleben. Nach Abschluss soll er früher zum See führen und Radtouristen ein entspannteres Fahren ermöglichen.

Eine weitere Änderung bezieht sich auf die Strecke zwischen der Ostseite des Concordiasees und Neu Königsaue. Der R1 verlief früher über das Gelände des Abenteuerspielplatzes. Mit Erhebung von Eintrittsgeld wurde die Trasse umgelegt, und der Salzlandkreis hat über das Projekt die amtliche Genehmigung erhalten. Neu verläuft sie südlich des Abenteuerspielplatzes, seenah und mit Anbindung an den Radweg Richtung Neu Königsaue, der parallel zur Kreisstraße 1370 besteht.

Der Ausbau dieses Radweges auf rund 1,4 Kilometern ist Bestandteil der ersten Projektphase.

Auch für die Hecklinger Trassenänderung gibt es grünes Licht. Hier werden Radtouristen künftig in die Stadt gezogen und können so die Basilika St. Georg & St. Pancratius an der Straße der Romanik entdecken, wenn die Baumaßnahme am Quedlinburger Weg und am Pflaumenweg realisiert ist.

Im Ort finden Besucher zudem Möglichkeiten zur Einkehr und Rast. Bisher erreichten sie die Basilika nur über einen Abstecher von der nördlichen Route des Europaradweges.

„Der Salzlandkreis beabsichtigt, mit dem Infrastrukturprojekt zum Europaradweg R1 eine zukunftsfähige Route für Radtouristen im Kreisgebiet zu entwickeln“, sagt Landrat Bauer. Allein über den R1 werden auf 75 Kilometern zahlreiche Landschaftselemente und Kulturschätze erschlossen.

Der R1 zwischen der französischen Kanalküste bis ins russische St. Petersburg verbindet über 3 500 Kilometer Menschen, Natur und Kultur von neun Ländern. 260 Kilometer führen durch Sachsen-Anhalt, fast ein Drittel davon durch den Salzlandkreis. Der R1 verknüpft hier die Angebote der sieben Städte Seeland, Aschersleben, Hecklingen, Staßfurt, Nienburg, Bernburg und Könnern. Radtouristen erleben auf der Tour eine reizvolle Kultur-Landschaft: entlang des Concordia-Sees, durch die Salzstadt Staßfurt, am Bodeverlauf in den Naturpark Unteres Saaletal. Über die Saale-Städte Nienburg und Bernburg führt er ein Stück entlang der Fuhne in Richtung Landkreis Anhalt-Bitterfeld.