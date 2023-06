Ran an die Bücher in Staßfurt

Staßfurt - Der Auftakt ist gelungen. Anke Hilprecht, Klassenlehrerin der zweiten Klasse an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Grundschule, war am Dienstag bereits zum fünften Mal mit ihren Schülern in der Staßfurter Bibliothek. Bei den Besuchen zuvor hatten ihre Schüler ganz schön zu tun. Galt es doch im Rahmen des Projekts „Bibo Fit“, den Bibliotheks-Führerschein abzulegen. Nun war ihre Klasse erneut in der Bibliothek und läutete damit den XXL-Lesesommer ein. „Das war unsere Auftaktveranstaltung“, berichtet Bücherei-Leiterin Susanne Sulek.