Im Wonnemonat Mai sind die Farben in der Natur besonders schön. Um dem eigenen Garten beim Blühen zu helfen, wurde empfohlen, in diesem Monat gar nicht zu mähen. Das ist in Staßfurt keine gute Idee, sagt Gartenexpertin Angela Kircher aus Hohenerxleben.

Staßfurt - Nach einem nassen April mit mehr Regen als gewohnt folgte ein Mai, der zuerst kühl, aber in den vergangenen Tagen fast sommerliche Tage zu bieten hatte. Der Frühling zeigt sich nun in aller Pracht. Es sprießt und blüht an allen Ecken. Der Wonnemonat Mai zeigt sich in den prächtigsten Farben.