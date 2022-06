Rassegeflügelschau in Hecklingen mit Abstand und schönem Federvieh

Hecklingen - „Ich mag Tiere.“ Greta lächelt. Und widmet ihre Aufmerksamkeit direkt wieder einem Huhn. Die Dreijährige ist am Sonnabend mit Papa Hendrik Mahrholdt in den Stadtsaal „Stern“ gekommen. Sie schaut sich auch Tauben und Enten an. Die Hühner haben es dem Mädchen aber besonders angetan. Zu Hause hat sie einen Hund. Aber wenn schon einmal etwas los ist in der Stadt, dann gehen sie gemeinsam dorthin, erzählt ihr Vater. Die Rassegeflügelschau am Wochenende, bei der 145 Tiere präsentiert wurden, gehört zu den speziell in diesen Zeiten seltenen Ereignissen.