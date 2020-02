Die Sprechstunden des Bürgerservice werden reduziert. Die Außenstelle in Förderstedt sollte abgeschafft werden.

Neue Öffnungszeiten in Förderstedt und Staßfurt Der Bürgerservice in der Außenstelle Förderstedt ist ab 1. April 2020 nur noch an jedem ersten und dritten Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechtage in Förderstedt sind somit: • 2. und 16. April • 7. Mai (dann ein Feiertag) • 4. und 18. Juni • 2. und 16. Juli • 6. und 20. August • 3. und 17. September • 1. und 15. Oktober • 5. und 19. November • 3. und 17. Dezember Der Bürgerservice in Staßfurt, der an vier Tagen in der Woche geöffnet ist, wird sonnabends ab 1. April nur noch an jedem ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Das sind folgende Termine: • 4. April • 9. Mai • 6. Juni • 4. Juli • 1. August • 5. September • 10. Oktober • 7. November • 5. Dezember

Förderstedt/Staßfurt l Ein Kompromiss zum Bürgerservice wurde für Förderstedt geschlossen. Eigentlich hatte die Staßfurter Stadtverwaltung den Kommunalpolitikern kürzlich erklärt, dass die Sprechstunden im Förderstedter Rathaus kaum noch Sinn ergeben. Es kommen zu wenig Besucher und die Mitarbeiterin sitzt stundenlang umsonst im Büro.

Die Außenstelle des Bürgerservice in Förderstedt sei durch eine „sehr geringe Nutzung des Sprechtages“ gekennzeichnet, so die Leiterin des Bürgerservice Bettina Meier. Das Personal könnte anderweitig eingesetzt, Raum und Nebenkosten gespart werden.

Daher schlug die Stadtverwaltung vor, den Bürgerservice ganz aufzugeben. Bisher ist dort jeden Donnerstag ganztägig Sprechzeit für Ausweise, Anträge und Co.

Der Vorschlag stieß beim Ortschaftsrat Förderstedt auf Kritik. „Wir haben angemerkt, dass es nicht schön ist, wenn der Bürgerservice komplett gestrichen wird“, berichtet Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU) aus einer Sitzung.

Kompromiss ausgehandelt

Man handelte schließlich einen Kompromiss aus. Der Bürgerservice in Förderstedt öffnet nun zwei Mal im Monat, an jedem ersten und dritten Donnerstagvormittag. „Der Kompromiss freute mich“, so Rotter. Auf der einen Seite müsse eine Möglichkeit für nicht mobile Bürger erhalten bleiben, ihre Angelegenheiten im Bürgerbüro vor Ort zu erledigen.

Auf der anderen Seite könne man auch keine Ressourcen zum Fenster herauswerfen. „Wir müssen realistisch sein. Wenn die Mitarbeiterin dort sitzt und kaum einer kommt, dann sind wir die letzten, die den Bürgerservice aus Prinzip nicht ändern wollen“, argumentiert der Ortsbürgermeister. Zumal Dinge wie ein neuer Personalausweis relativ selten anstehen und viele Menschen sowieso nach Staßfurt fahren. Das Geld, das die Stadt im Bürgerservice spare, könne man stattdessen in Förderstedt anderweitig einsetzen, so Rotter.

Auch im Bürgerservice Staßfurt stehen Veränderungen an. Dort öffnet das Bürgerbüro im Kaligarten bis jetzt an jedem Samtagsvormitttag. Aber auch dort registriert die Serviceeinheit „stetig sinkende Besucherzahlen der Samstagsöffnungszeiten“, so Bettina Meier.

In die Debatte schaltete sich am Dienstag der Seniorenbeirat ein. Heike Schattschneider bestand im Namen des Gremiums darauf, dass in Förderstedt zu den zwei Vormittagen im Monat auch mindestens einmal an einem Nachmittag geöffnet wird. Dafür sollten die Montagsprechzeiten in Staßfurt komplett gestrichen werden. Immerhin machten die Förderstedter Bürger ein Fünftel der Einwohner des gesamten Stadtgebiets aus.

Peter Rotter begrüßte die Idee des Seniorenbeirats am Dienstag, auch einen Nachmittag in die zwei Sprechtage im Monat zu integrieren. Er verstehe den Ansatz des Rathauses, wolle den Bürgerservice in Förderstedt aber genauso bürgerfreundlich wie möglich gestalten.

Nachmittagszeit wird geprüft

Dabei spiele die Busanbindung der Förderstedter Ortsteile untereinander und an die Stadt eine große Rolle, so Peter Maier (Die Linke). „Deswegen ist die Forderung des Seniorenbeirats nach einer ganztägigen Sprechstunde erst entstanden.“

Ralf-Peter Schmidt (UBvS) ging mit, die Sprechzeiten an Busfahrzeiten zu koppeln. „Die Denkweise, der Kernstadt etwas wegzunehmen, gefällt mir nicht.“ Das gegenseitige Ausspielen zwischen Ortsteilen und Kernstadt sei keine Grundlage der Kommunikation in der Stadtpolitik.

Die Stadtverwaltung will die neue Idee zur Nachmittagssprechzeit prüfen. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) betonte, dass man mit dem Kompromiss anstelle der Schließung auf Förderstedt eingegangen sei. Bei neun Besuchern pro Sprechtag im alten Rathaus müsse man komprimieren. Die Argumentation des Seniorenbeirats mit den Einwohnerzahlen von Förderstedt sei der falsche Ansatz: „Es geht um die echte Frequentierung.“

Damit niemand die neuen Öffnungszeiten des Bürgerservice in Förderstedt oder Staßfurt verpasst, informiert die Chefin Bettina Meier: „Die Sprechtage für das Jahr 2020 werden in den jeweiligen Räumlichkeiten ausgehängt.“ Auf der Internetseite erfolge ein Hinweis auf die Sprechtage und ein Hinweis auf den nächsten Sprechtag am Samstag erfolge jeweils eine Woche davor in den Räumlichkeiten des Bürgerservice.