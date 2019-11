Dass die obere Etage im Neundorfer Rathaus nicht mehr betreten werden soll, stößt auf scharfe Kritik beim Ortsbürgermeister.

Neundorf l „Da werde ich ein bisschen ärgerlich“, schimpft Klaus Maaß. „Wenn man sich über eine Holztreppe mokiert, kann ich das nicht richtig nachvollziehen. Viele ältere Gebäude haben eine Holztreppe.“

Der Ortsbürgermeister von Neundorf ist sauer. Denn die obere Etage des Rathauses darf momentan nicht benutzt werden. Dort finden nicht nur die Versammlungen des Ortschaftsrats statt, auch die Schützen von Neundorf haben dort ihren Raum und halten regelmäßig ihr Training ab. „Mich ärgert am meisten, dass die Schützen ihren Raum verlieren“, so Klaus Maaß.

Die ‚Schützengesellschaft Neundorf von 1848 e.V.‘ trainierte bisher alle zwei Wochen freitags im Rathaus und schloss dann eine Versammlung des Vereins an. In dem Saal, wo auch der Ortschaftsrat seine Tagungen abhält, ist eine Zielvorrichtung zum Schießen aufgebaut.

Schützen sehen sich nach neuem Raum um

Die Schützengesellschaft bekommt jetzt kurzfristig erst einmal von den Rathmannsdorfer Kollegen „Unterschlupf“ gewährt. „Dort können wir nächstes Wochenende unsere Vereinsmeisterschaften austragen“, sagt Vorsitzender Thomas Beck der Volksstimme. „Und auch trainieren können wir dort, allerdings wollen wir das Training ein wenig herunterfahren.“ Ihre Vereinsversammlungen können sie weiter im Rathaus Neundorf abhalten, in der unteren Etage. Dort stehen weitere Zimmer zur Verfügung, auch der Ortsbürgermeister hat dort ein kleines Büro für seine Sprechstunden. Der Ortschaftsrat war mit seiner Sitzung neulich zur Feuerwehr ausgewichen.

Die Schützen suchen jetzt in Neundorf eine neue „Bleibe“ und wollen dazu Unternehmen und andere mögliche „Gönner“ ansprechen. „Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Raum für uns“, so Thomas Beck. Dabei brauchen die Hobbysportler immer Platz von mindestens fünf Meter Breite und 15 Meter Länge, um ihre Anlage aufzubauen. Denn, so der „Schützenchef“, die Stadt will zwar die Mängel im Rathaus reparieren, „aber das ist ja immer eine Frage des Geldes“. Er vermutet, dass es sich hinzieht bis das Rathaus wieder nutzbar ist.

Das plötzliche Verbot erscheint auch den Sportlern merkwürdig, denn es kam von heute auf morgen, aber die Schäden im Rathaus waren schon jahrelang zu beobachten. „Und die Styropor-Platten sind seit DDR-Zeiten schon da“, so Thomas Beck. „Man hätte die Mängel eher bemerken können, oder?“

Gefahr für die Nutzer

Dass das obere Geschoss vom Rathaus aktuell nicht benutzt werden darf, ist für Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) keine Sperrung: „Das Rathaus ist nicht offiziell gesperrt“, betont er. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Am 15. Oktober fand eine Brandsicherheitsschau im Gebäude mit dem Ortsbürgermeister, Vertretern der Stadt und des Landkreises statt“, so Wagner. Dabei hat das Bauordnungsamt beim Salzlandkreis die Oberaufsicht beim Thema Brandschutz öffentlicher Gebäude und kann bei argen Mängeln und Gefahr für die Nutzer Sperrungen empfehlen oder anordnen.

„Wir haben jetzt eine Liste mit Mängeln, die im Rathaus abzuarbeiten sind“, so Sven Wagner. Demnächst werde es einen erneuten Termin geben, wo die Behörden die nächsten Schritte miteinander aushandeln. Dabei soll festgelegt werden, was wie repariert werden kann.

Insgesamt 30 Mängel hatten die Fachleute im Rathaus gefunden, erklärt ein Mitarbeiter der Staßfurter Verwaltung. Fehlende Schilder, die den Fluchtweg anzeigen, sind dabei relativ schnell anzubringen. Schwieriger wird es bei einem zweiten Rettungsweg, den der obere Saal braucht.

Fenster lässt sich im Brandfall nicht öffnen

Die Treppe ins Obergeschoss aus Holz gehe im Brandfall schnell in Flammen auf. Da sich das Fenster im Flur oben nicht mehr öffnen lässt, könnte der Rauch nicht abziehen. „Aus diesem Grund sollten keine Versammlung mehr im Saal stattfinden“, so der Verwaltungsmitarbeiter weiter.

Im Dachboden war außerdem Wurmfraß im Gebälk festgestellt worden. Im Saal sei sichtbar, dass sich die Decke nach unten wölbt. Ein Statiker hatte das Fazit gezogen: „Das Dach bricht nicht gleich ein, aber eine gewisse Gefahr kann bei Sturm oder Schnee im Winter entstehen“, so der Verwaltungsmitarbeiter. Ein Gutachten soll nun ermitteln, ob man das Dach ertüchtigen kann.

Ortsbürgermeister Klaus Maaß bedauert die Sache, vor allem weil es sich um ein geschichtsträchtiges Haus handelt. „Es war mal Rathaus, mal Hotel. Es besteht seit 100 Jahren.“