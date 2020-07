Ein junger Mann hat jetzt im Hecklinger Rathaus die Finanzen im Griff.

Hecklingen l Vor kurzer Zeit hat Sascha Meinert aus Halberstadt seine Arbeit als neuer Fachbereichsleiter für Finanzen aufgenommen. Sein „Meisterstück“ hat er mit dem ersten ausgeglichenen Haushalt nach neun Jahren bereits abgeliefert. Wieso es ihn gerade nach Hecklingen verschlagen hat, wie er im Rathaus aufgenommen wurde und welche Vorstellungen er hat, verriet der 29-Jährige im Gespräch mit Volksstimme-Redakteur René Kiel.

Volksstimme: Wie sind Sie auf die offene Stelle des Fachbereichsleiters für Finanzen aufmerksam geworden?

Sascha Meinert: Ich bin auf die Ausschreibung zufällig aufmerksam geworden. Ich wollte mich beruflich verändern und habe immer mal auf Inter- amt.de geschaut, ob mich dort etwas anspricht. Da sah ich die Ausschreibung und hatte recht schnell eine Bewerbung losgeschickt.

Kannten Sie zu dieser Zeit die Stadt Hecklingen?

Ja natürlich. Ein guter Freund von mir ist gebürtig aus Hecklingen.

Wo waren Sie bis zu Ihrer Bewerbung beschäftigt? Welche Voraussetzungen bringen Sie für den Job als Kämmerer mit?

Ich habe meine Ausbildung beim Landkreis Harz absolviert und dort auch bis Februar 2020 gearbeitet. Zuletzt war ich im Sozialamt im Bereich Haushalt/Verwaltung tätig. Dort war ich für die Planung, Durchführung des Haushaltes und für die Zuwendungen zuständig.

Wie wurden Sie in der Stadt Hecklingen aufgenommen?

Ich wurde sehr herzlich von der Verwaltung aufgenommen. Gerade meine Mitarbeiter waren und sind sehr bemüht, mich in allen Bereichen zu unterstützen. Das weiß ich sehr zu schätzen.

Haben sich Ihre Erwartungen an Ihren neuen Arbeitsplatz erfüllt?

Ja definitiv. Ich wollte mich weiter entwickeln und mich größeren Herausforderungen stellen, und das kann mir die Stadt Hecklingen bieten. In einer größeren Stadt verteilen sich einzelne Aufgaben auf viele Schultern. Die Mitarbeiter in kleinen Gemeinden müssen die gleichen Aufgaben mit weniger Personal wahrnehmen, das heißt, die Mitarbeiter müssen Allrounder sein. Da ich an mich den Anspruch habe, gerade in meinem Bereich bei Engpässen auszuhelfen, muss ich natürlich auch sehr vieles können.

Was sehen Sie im Hecklinger Rathaus als Ihre wichtigste Aufgabe an?

Meine wichtigste Aufgabe als Kämmerer der Stadt Hecklingen ist das Regeln der Finanzen, das heißt, Planung und Überwachung für das laufende Haushaltsjahr.

Ist die Stadt Hecklingen mit ihren Finanzproblemen aus Ihrer Sicht noch zu retten?

Die Stadt befindet sich in einer schwierigen Situation. Das wird wohl allen klar sein. Aber die Stadt Hecklingen ist in Sachsen-Anhalt nicht die einzige Gemeinde im Land, der es finanziell schlecht geht. Meiner Auffassung nach ist das Land Sachsen-Anhalt im Zugzwang. Es muss eine bessere finanzielle Ausstattung für die Kommunen geschaffen werden.

Sie wohnen in Halberstadt. Könnten Sie sich vorstellen mit Ihrer Familie hier her zu ziehen?

Da ich aktuell ledig bin, genieße ich das Stadtleben sehr. Wie das aussieht, wenn ich älter bin, kann ich aktuell nicht sagen.

Was gefällt Ihnen in der Stadt Hecklingen? Und was gefällt Ihnen nicht oder müsste aus Ihrer Sicht verbessert werden?

Ich bin noch recht neu in der Gegend und kann mir dazu noch kein Urteil bilden.

Mit welchem Hobby verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten?

Ich versuche meine Freizeit mit meinen Freunden zu verbringen und mit diesen reise ich gern rum oder auch einfach gemütliches Beisammensein. Ansonsten verbringe ich auch gern mal Zeit an der Konsole, um abzuschalten.

Haben Sie schon Pläne für Ihren diesjährigen Urlaub geschmiedet?

Dieses Jahr gestaltet sich das alles etwas schwierig durch Corona. Ich will im Oktober spontan schauen, was sich ergibt. Aber Ziel ist Strand und Sonne. Da kann ich am besten die Seele baumeln lassen.