Räuber auf dem Fahrrad entreißt Frauen in Staßfurt die Handtaschen

Staßfurt - Die Reihe von mittlerweile fünf Fällen von Handtaschenraub in Staßfurt begann Anfang Oktober. Zwei älteren Damen wurde am helllichten Tag mitten in Staßfurt die Handtasche vom Arm gerissen. Die erste Attacke traf eine 77-jährige Frau, die gerade vom Arzt in der Röntgen-Straße kam und so schockiert war, dass sie der Polizei kaum den Täter beschreiben konnte.