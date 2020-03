Peter Fries, Mitglied der WAZV-Verbandsversammlung, befürchtet, dass die neue Versickerungssatzung Klagen nicht standhalten könnte.

Unseburg/Tarthun l Mit dem neuen Gutachten zur Niederschlagsversickerung in der Bodeniederung werde sich auch der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde in seiner nächsten Sitzung am 18. März, 19 Uhr, im Egelner Rathaus beschäftigen, sagte Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU). Der Verbandsgemeinderat soll ihm dann ein Votum für die Abstimmung in der Sitzung der Verbandsversammlung am 31. März in Staßfurt geben. Dann soll das Dokument beschlossen werden.

Er wolle nicht sagen, dass die vom Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ in Auftrag gegebene Überarbeitung des Gutachtens schlecht gewesen sei, meinte der Bürgermeister. Man behalte aber dennoch rote Flächen über, in denen das dort anfallende Niederschlagswasser nicht auf dem Grundstück versickert werden könne, sondern in das Kanalnetz eingeleitet werden müsse.

Hinzu komme, dass die Mitgliedsgemeinden für das durch das neue Gutachten entstehende Defizit über eine zusätzliche Umlage an den Verband finanziell aufkommen müssen.

„Wir machen uns lächerlich. Es gibt keine Vernässungsprobleme, sondern Trockenheitsprobleme.“

Michael Kieler (CDU), Bördeaue-Gemeinderat

Nach Einschätzung von Fries, der die Interessen der Egelner Mulde in der Verbandsversammlung des WAZV vertritt, kommt das einem Anschluss- und Benutzungszwang für Teilflächen gleich. Dass man in den verdichteten Innenstädten das Regenwasser einleiten müsse, leuchte ihm ein, aber nicht auf dem platten Land. Fries geht davon aus, dass das zu Klagen von Grundstücksbesitzern gegen den Verband führen werde.

Wie der Bürgermeister mitteilte, habe der Geschäftsführer des WAZV, Andreas Beyer, die Kommunalpolitiker um Vorschläge gebeten, wie man die Niederschlagswasser-Versickerung verbessern könne.

Fries und Hans-Rüdiger Kosche (CDU) äußerten übereinstimmend die Meinung, dass es in der Bodeniederung keine Vernässungsprobleme gebe. „Das Niederschlagswasser sollte ursprünglich mal zur Spülung der Leitungen verwendet werden“, erinnert sich Kosche. Deshalb sollte man niemanden zwingen, sein Regenwasser in das Kanalnetz einleiten zu müssen.

„Wir machen uns lächerlich. Es gibt keine Vernässungsprobleme, sondern Trockenheitsprobleme“, sagte Michael Kieler (CDU), der auch Verbandsgemeinde-Wehrleiter in der Egelner Mulde ist. Er sei nicht zufrieden mit der Arbeit des Verbandes. Ihm missfällt zudem, dass die Mitglieds- gemeinden eigentlich die Eigentümer des Verbandes seien, von diesem aber „regiert“ würden.

In der Verbandsversammlung stimmten Leute ab, die von den Entscheidungen nicht teilweise betroffen seien, machte Fries deutlich. Damit spielte er auf die Mehrheitsverhältnisse im Verband an, in dem die Stadt Staßfurt über die Hälfte der Stimmen verfügt. „Staßfurt hat weniger Einwohner als der Rest des Verbandsgebietes, trotzdem zahlen wir mehr Umlagen und haben weniger zu sagen“, brachte der Bürgermeister die Sache auf den Punkt.

Kritik äußerte Michael Kieler auch daran, dass der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ Staßfurt von seinen Kunden den Einbau von Rückflussverhinderern von vorgeschriebenen Fachfirmen verlange und deren Arbeit anschließend kontrolliere. „In anderen Verbänden hat man das nicht auf die Kunden abgewälzt für die Rückflussverhinderer zahlen zu müssen“, sagte der Volksvertreter.

Der Fraktionschef der Feuerwehr, Volkhard Salm, findet nicht in Ordnung, dass der Verband die Kunden animiert, nicht mit Trinkwasser zu sparen.