Der stellvertretende Leiter der Ortswehr Tarthun wurde jetzt vom Verbandgsgemeinderat einstimmig gewählt. Was in Zukunft seine Aufgabe ist.

Egeln - Der stellvertretende Leiter der Ortswehr Tarthun, René Palm, ist vom Verbandsgemeinderat einstimmig in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren berufen worden. Der 43-jährige Familienvater von zwei Kindern, der als Gemeindearbeiter in der Bördeaue tätig ist, war am 5. September 2020 in der Mitgliederversammlung der Ortswehr Tarthun in diese Funktion gewählt worden.