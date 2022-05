René Zok will wieder Bürgermeister in Staßfurt werden

René Zok während seiner Amtsperiode von 2008 bis 2015 im Büro des Oberbürgermeisters. Der Löderburger will zurück in den Chefsessel im Rathaus.

Staßfurt - Nach langen Tagen kommt René Zok nach Hause und kann nicht abschalten. Er sitzt dann in seiner Mietwohnung in Cochstedt und muss alles Geschehene Revue passieren lassen. Weil Selbstgespräche aber seltsam sind, braucht er für seine Gedanken wie andere Menschen auch eine Projektionsfläche. Bei Zok ist das natürlich seine Ehefrau Melanie. Und die muss sich seit einigen Wochen sehr viel Kommunalpolitik anhören. „Meine Frau kann es nicht mehr hören“, sagt René Zok und lacht. Immerzu muss sie sich anhören, wie ihr Mann über diese und jene Sachen in Staßfurt denkt. Welche Meinung er zu manchen Projekten hat. Was er vielleicht auch anders machen würde.