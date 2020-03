Eine Frau hat mit ihrer Hilfe einem 65-Jährigen aus Staßfurt vermutlich das Leben gerettet.

Staßfurt (vs) l Eine Frau hat am Montag einem Mann aus dem Pflegeheim wahrscheinlich das Leben gerettet. Der 65-Jährige Bewohner eines Pflegeheims in Staßfurt hatte am Montagnachmittag die Einrichtung verlassen und sei nicht wieder zurückgekehrt.

Eine Autofahrerin bemerket den Senior am Abend auf der Landstraße zwischen Staßfurt und Winningen und als dieser auf der Rückfahrt von Aschersleben immernoch am Straßenrand stand, hielt sie an und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Er schien verwirrt und bei Minus drei Grad Celsius auch unterkühlt, sodass sie ihm einen Platz im Auto anbot.

Dann rief sie die Polizei an und brachte den Mann zurück in die Pflegeeinrichtung. Die Polizei bedankt sich bei ihr mit viel Lob für den Einsatz.