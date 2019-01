Die Blechwände an den Wartehallen am Staßfurter Busbahnhof wurden aus der Verankerung gerissen. Foto: Enrico Joo

Graffiti an den Wartehallen am Bahnhof in Staßfurt soll entfernt werden und Aufzüge werden ebenfalls in Gang gebracht.

Staßfurt l Noch immer sind die Graffiti an den Wartehallen am Staßfurter Busbahnhof großflächig verteilt. Noch immer sind die Blechwände nicht mehr in ihren Verankerungen. Aber es naht Abhilfe. „Einmal jährlich im Frühjahr reinigen wir die Abdeckungen“, sagt Rainer Busse, Teamkoordinator Straße beim Stadtpflegebetrieb. So auch 2019.

Mit speziellen Gerätschaften rückt die Spezialfirma an und reinigt nicht nur die Blechwände am Bahnhof, sondern bringt sich zum Beispiel auch am Stadtsee ein. Was das kostet, wird sich erst zeigen, wenn die Arbeiten getan sind. 2018 wurden dafür etwa 2500 Euro ausgegeben. Dafür wird zum Beispiel ein spezieller Sandstrahler eingesetzt, um die ärgerlichen Besprühungen von den Untergründen zu entfernen. Bei neueren Gebäuden hilft auch eine Beschichtung, die im Vorfeld aufgebracht wurde. Durch diese lassen sich im Nachhinein die Hinterlassenschaften leichter entfernen.

Auch der defekte Fahrstuhl an der Brücke am Bahnhof über das Gleis 1 steht unmittelbar vor der Wiederherstellung. Diese Reparatur fällt ebenfalls nicht unter den Bereich der alltäglichen Unterhaltung. Auch hier wurde eine Fremdfirma beauftragt. „Dazu gibt es eine Rahmenvereinbarung“, sagt Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Staßfurt. Die Fremdfirma hat den Auftrag bereits bekommen. Er rechnet damit, dass der Aufzug in dieser Woche wieder funktioniert.

Auch hier hatten die unbekannten Täter rohe Gewalt walten lassen, vermutlich in der Silvesternacht gegen die Türen getreten. Die Führungsschienen sind verbogen, die Türen schließen nicht mehr. „Dass die Aufzüge schnell wieder funktionieren, ist wegen der Barrierefreiheit wichtig“, so Kaufmann. Für Reparaturmaßnahmen rund um den Bahnhof wurden schon in der Vergangenheit pro Jahr allein rund 30.000 Euro ausgegeben. Immer wieder ist der Bahnhof also der Brennpunkt für den Vandalismus. Auch deshalb wird die Stadt Staßfurt in Zukunft die Brücke und die drei Aufgänge überwachen lassen.

Abhilfe ist auch bei den Blechwänden an den Wartehallen am Busbahnhof in Sicht, die in der Silvesternacht aus ihren Verankerungen getreten worden. Aber auch hier muss eine Fremdfirma beauftragt werden.