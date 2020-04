Zwei gebürtige Staßfurter Autorinnen veröffentlichen nächste Werke - wir haben mit Ihnen über die Romane gesprochen.

Staßfurt l Claudia und Nadja Beinert haben es geschafft. Ihre nächsten Werke sind geschrieben. Als sie ihre Recherchen über das Leben zweier Ärztinnen begannen und über eine Zeit, in der Abstand und Quarantäne im Kampf gegen Seuchen auf der Tagesordnung standen, war an die aktuelle Corona-Situation nicht zu denken. Wieder sind die Titelhelden der promovierten Beinert-Schwestern starke Frauen. Falk Rockmann sprach mit den gebürtigen Staßfurterinnen.

Fangen wir aus aktuellem Anlass mit dem Titel des zweiten Bands an. „Ärztin in stürmischen Zeiten“ – wann stand der Titel fest?

Nadja Beinert: Den Titel haben wir bereits 2019 festgelegt, als sich die Corona-Situation noch nicht andeutete. Unsere „Ärztin in stürmischen Zeiten“ ist der 2. Band unserer neuen Saga mit den Namen „Das Juliusspital“. Der Roman spielt Ende des 19. Jahrhunderts und handelt von Henrike, die Ärztin werden will, obwohl Frauen damals nicht studieren durften. Ärztinnen waren unvorstellbar damals. Bei Verhandlungen im Bayerischen Landtag 1900 hieß es noch: „Jeder gesunde Mann muss die medizinische Untersuchung durch eine Frau als groteske Zumutung erleben. Niemals werde er sie über sich ergehen lassen können, ohne dabei das Gefühl zu bekommen, dass er impotent sei und exhibitioniere.“

Claudia Beinert: Henrikes Zeit war aber nicht nur stürmisch, weil die Frauenbewegung wegen des Studierverbots mächtig Wirbel verursachte, sondern auch, weil viele Entdeckungen das Leben der Menschen damals grundlegend veränderten. Ein Beispiel sind die Röntgenstrahlen, die 1896 von Conrad Röntgen entdeckt wurden und einen Blick ins Innere des menschlichen Körpers ermöglichten, ohne den Einsatz eines chirurgischen Messers – das war neu und unglaublich. Einerseits feierten die Menschen den neuen Blick ins Innere des Körpers, andererseits hatten sie aber auch Angst davor, dass man ihnen mit den Strahlen in den Kopf schauen und somit ihre Geheimnisse erfahren konnte.

Zum Inhalt eurer neuesten Werke aber der Reihe nach. Was erwartet den Leser nach starken Roman-Heldinnen wie der Erbauerin des Naumburger Doms, Luthers Mutter und Marxens Geliebter?

Nadja: Den Leser erwartet wieder die einzigartige Geschichte einer neugierigen, starken Frau, die in einer männerdominierten Welt für ihre Rechte eintritt. Unsere fiktive Heldin in Band 1, Viviana, ist außerordentlich hartnäckig und nicht so zurückhaltend, wie es sich für eine Dame im 19. Jahrhundert gehörte. Dadurch bringt sie die angesehenen Ärzte am Würzburger Juliusspital ordentlich ins Schwitzen. Es war uns ein großes Vergnügen, diesen Roman zu schreiben.

Wie seid ihr auf das neue Thema gekommen? Wer sind die „Ärztin aus Leidenschaft“ (Band 1) und die „Ärztin in stürmischen Zeiten“ (Band 2)?

Claudia: Auf der Suche nach einem guten Wein bin ich bei der Führung durch den historischen Weinkeller des Juliusspitals auf die fantastische Historie des Würzburger Juliusspitals aufmerksam geworden, das zuallererst ein Krankenhaus ist, welches sich unter anderem über die Erträge aus seinen Weinbergen finanziert. Das Juliusspital war im 19. Jahrhundert das bei Studenten begehrteste Lehrkrankenhaus auf deutschem Boden, begehrter als die Berliner Charité. Auch Rudolf Virchow zog es ans Juliusspital.

Nadja: Unsere „Ärztin aus Leidenschaft“ ist Viviana Winkelmann. Zu Beginn ist sie noch die brave, gut situierte Bürgerstochter, die unehelich schwanger wird und eigentlich nie ein Krankenhaus betreten wollte, bis sie sich als verstoßene Frau ihren Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Anfangs machen ihr das Juliusspital und die Kranken Angst, aber als sie heimlich eine Vorlesung zur „Diagnostik“ belauscht, zieht sie die Medizin immer stärker in ihren Bann. Der erste Band unserer Saga spielt in den Jahren 1849 bis 1855.

Claudia: Der zweite Band unserer Saga geht von 1896 bis 1903, und unsere „Ärztin in stürmischen Zeiten“ ist Vivianas Enkelin Henrike, deren Wunsch zu heilen so stark ist, dass sie heimlich als Wärterin in der Irren-Abteilung des Juliusspitals arbeitet. Ihr Traum ist es, bei dem vielgerühmten Professor Rieger im Spital zu studieren, um später dann als Irrenärztin das Leid der Geisteskranken zu lindern. Als Henrike sich jedoch in einen französischen Medizinstudenten verliebt, kommen ihre Geheimnisse ans Licht. Kurz darauf wird Würzburg von der Tuberkulose heimgesucht und plötzlich geht es für Henrike um Leben und Tod.

Welche Parallelen wird der Leser zu heute ziehen können?

Nadja: Frauen und Männer sind heutzutage immer noch nicht gleichgestellt, so dass Frauen auch im 21. Jahrhundert noch für ihre Rechte eintreten müssen. Viviana und Henrike kämpfen für das Recht der Frau, studieren zu dürfen. Beide träumen davon, Ärztin zu werden und zu heilen. Im 19. Jahrhundert durften Frauen nicht mal das Abitur ablegen, was die Voraussetzung für ein Studium war. Stattdessen wurden in sogenannten Töchterschulen gutbürgerliche Töchter zur Hausfrau, Ehefrau und Mutter erzogen. Dem Einsatz mutiger Frauen damals haben wir viele unserer Möglichkeiten heute zu verdanken. Viviana und Henrike zeigen, dass es sich lohnt, für seine Überzeugungen einzustehen.

Claudia: Der Großteil beider Romane spielt im historischen Juliusspital in Würzburg. Anders als heute galt ein Krankenhaus damals als Wartesaal des Todes. Wer Geld hatte, leistete sich einen Hausarzt und hielt sich von Spitälern fern. Damals steckte das Wissen um Wundreinigung, Desinfektion und Keimfreiheit noch in den Kinderschuhen. Die Sterberaten nach Operationen waren hoch, weil der Chirurg vor der Herzoperation vielleicht einen tuberkulösen Toten obduzierte und sich dazwischen nicht die Hände wusch. Hinzu kam, dass die Krankenschwestern damals (man nannte sie „Wärterinnen“) nicht ausgebildet waren und schlechter als Straßenkehrer bezahlt wurden. In einer Zeit ohne Impfstoffe und ohne Kenntnis der Übertragungswege von Krankheiten war das Ansteckungsrisiko für Wärterinnen immens. Schnell konnte eine Infektionskrankheit somit zur Seuche werden, und deren Eindämmung gestaltete sich schwierig. Es gab nicht mal Handschuhe, vom Mundschutz ganz zu schweigen.

Verarbeitet ihr vielleicht die aktuelle Situation noch in Band 2 oder ist es dafür schon zu spät?

Nadja: Band 2 war schon geschrieben, als das Coronavirus noch nicht ausgebrochen war. Unabhängig davon bricht jedoch in unserer „Ärztin in stürmischen Zeiten“ eine Seuche aus: die Tuberkulose. Tuberkulose ist die Lungenseuche der Vergangenheit, die sich besonders schnell in ärmeren Haushalten verbreitete, weil die Menschen eng und unter schlechten hygienischen Bedingungen zusammenlebten. Für die Recherche haben wir viele Betroffenen-Berichte aus dieser Zeit gelesen, das hat uns geholfen, uns in Tuberkulose-Kranke hineinzufühlen. Anders als heute brachen Seuchen vor der Entwicklung von Impfstoffen regelmäßig aus, weswegen den Menschen Seuchen-Maßnahmen wie Quarantäne und Abstand oder Auskochen von Hustentüchern und Wäsche vertrauter waren.

Wie erlebt ihr die Corona-Folgen eigentlich – abgesehen von der abgesagten Buchmesse und sicher auch ausbleibenden Buchlesungen?

Claudia: Wir sind es gewohnt, viel im Homeoffice zu arbeiten. Aber die persönlichen Kontakte, auch mit Freunden und der Familie, der Gang in die Buchhandlung oder ins Kino, das fehlt uns schon sehr. Darüber hinaus wird der Kontakt zu unseren Lesern vorerst auf Online-Aktivitäten hinauslaufen, was wir bedauern.

Wie stark hat euch die Absage der Buchmesse getroffen? Profitiert ihr vielleicht gerade von der verstärkten Nutzung digitaler Medien?

Claudia: Die Absage der Buchmesse ist bedauerlich für die gesamte Buchbranche, denn die Messe in Leipzig ist ein Fest für Autoren, Verlage und auch für Leser. Wir hoffen nicht nur für uns, sondern auch für Viviana und Henrike, dass ihre besondere Geschichte viele Leser findet. Erst nach dem Erscheinen unserer „Ärztin aus Leidenschaft“ am 4. Mai werden wir sagen können, ob wir von der verstärkten Nutzung der digitalen Medien profitieren. Unbestritten ist jedoch, dass die Schließung vieler Buchläden einen großen Verlust bedeutet. In den Regalen voller Bücher zu stöbern, darin zu blättern, das Papier zu riechen und bei der Auswahl der Lektüre beraten zu werden, das ist online nicht möglich.

Abgesehen davon werbt ihr in eurem Internet-Auftritt vehement dafür, in die einheimische Buchhandlung zu gehen... Ab wann dürfen eure Fans und solche, die es werden wollen, das erste Buch der Juliusspital-Reihe leibhaftig in die Hand nehmen? Und wann Band 2? Und wann darf man euch wieder mal in Staßfurt bei einer Buchlesung erleben?

Nadja: Wir suchen uns unsere Bücher immer noch am liebsten im kleinen Buchladen um die Ecke aus, das stimmt. Eigentlich hatten wir in Staßfurt eine Signierstunde für Mitte Mai geplant. Dieses Treffen haben wir nun wegen Covid-19 leider auf den Herbst verschieben müssen. Nichtsdestotrotz erscheint unser Roman nach wie vor pünktlich am 4. Mai und kann auch in „Das Gute Buch“ erworben werden.

Claudia: Den neuen Termin für eine Signierstunde in der Buchhandlung werden wir bekannt geben, sobald Veranstaltungen wieder in einem normalen Rahmen erlaubt sind. Wir hoffen, dass dies zum Erscheinen von Band 2 „Das Juliusspital - Ärztin in stürmischen Zeiten“ im August 2020 der Fall sein wird. Wir freuen uns schon jetzt, dann mit unseren Lesern auf das Erscheinen zu prosten. Dabei ergibt sich sicher das ein oder andere nette Gespräch über historische Krankenhäuser und starke Frauen, die den Blick immer nach vorne richten.

Mehr über die neue Roman-Saga und die Beinert-Schwestern sowie Kontakt: www.beinertschwestern.de, www.facebook.com/beinertschwestern.