Rückkehrer- und Karriere-Messe in Staßfurt

Bei der Premiere der „Daheimsein"-Messe, 2017 noch ausschließlich für potenzielle Heimkehrer gedacht, hatten sich elf Unternehmen vorgestellt. Bei der bislang letzten in Präsenz 2019 waren es bereits 28 Firmen. Am 27. Dezember soll die Messe wieder zum Anfassen sein. Und erstmals die Besucher auch in Sachen Ausbildung und Karriere im Salzlandkreis ansprechen.

Foto: Falk Rockmann