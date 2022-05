Schule Rückzug in alte neue Grundschule Güsten nach fast drei Jahren und ohne Corona-Ausfall

Endlich ist es so weit. Die Güstener Grundschüler können nach fast drei Jahren im Provisorium wieder in ihrer guten alten Schule lernen. Und keines der 142 Kinder musste am ersten Tag nach den Herbstferien wieder nach Hause geschickt werden. Alle Coronatests blieben negativ.