Der Staßfurter Tiergarten hat wieder geöffnet.

Staßfurt (fr) l Endlich wieder in den Tierpark! Kiara besucht normalerweise fast jeden Tag die Costa-Rica-Hörnchen und ihre anderen tierischen Freunde in der Nachbarschaft. Da konnte die Zweijährige gar nicht anders und nutzte mit der Familie die Gelegenheit mit Ende der Zwangsschließung gleich an beiden Wochenendtagen. „Es kommen bestimmt bald auch wieder mehr Besucher“, wünscht sich Kiaras Mama Dominique Giesemann hinsichtlich des noch verhaltenen Besucherandrangs. Sie wünscht sich deshalb: „Der Tiergarten soll unbedingt offen bleiben!“ Auch wenn es schwierig sei, der Kleinen zu erklären, warum der Spielplatz gesperrt bleibt. „Eine Abwechslung ist der Tiergarten auch mit Einschränkungen, damit die Kinder mal was erleben, wenn sie schon nicht in die Kita dürfen.“ Kiara vermisst sie seit sechs Wochen. „Das kann man einfach nicht kompensieren“, hofft die Mutter, dass die Menschen auch in dieser Beziehung bald wieder etwas mehr zur Normalität zurückkehren können. Foto: Falk Rockmann