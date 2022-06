Rügenwalder aus Staßfurt: Beim Erfinder der Teewurst

Arbeit an der Maschine: Eric Hammerschmidt ist Azubi bei Rügenwalder in Staßfurt.

Staßfurt - Der Erfinder der Rügenwalder Teewurst hat seinen Sitz in Staßfurt. Im Jahr 1833 in Rügenwalde in Pommern gegründet, wird die Rügenwalder Spezialitäten - Plüntsch Staßfurt GmbH & Co. KG bereits in fünfter Generation von der Familie Plüntsch geführt. Nicht zu verwechseln mit dem (fast) gleichnamigen Betrieb mit der Mühle. Familiär verbunden, wurden hier wirtschaftlich irgendwann unterschiedliche Wege eingeschlagen, wie Werksleiter Michael Ulrich erklärt.