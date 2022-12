Ruhestand: Neue Rolle als Gast im Gesprächszentrum Laura in Staßfurt

Christine Fischmann ist von der Frauengruppe in den Ruhestand verabschiedet worden.

Christine Fischmann (rechts) wurde im Gesprächszentrum Laura in Staßfurt verabschiedet.

Staßfurt - Wer beliebt ist, wird nicht nur einmal verabschiedet, sondern mehrfach. Auf der nach oben offenen Beliebtheitsskala ist Christine Fischmann – in diesen Maßstäben gemessen – offensichtlich sehr weit oben angesiedelt. Erst wurde die langjährige Mitarbeiterin der Stadt Staßfurt als Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte verabschiedet. Kurz darauf schickte der Seniorenbeirat alle guten Wünsche. Und nun ließ sich am Donnerstag auch das Gesprächszentrum Laura in Staßfurt Nord nicht bitten.