Eine Mieterin hat die Nase voll und zieht aus. Gegen den nächtlichen Lärm am Stadtsee in Staßfurt scheint nichts wirklich zu helfen.

Staßfurt l „Ich gebe auf“, so das Fazit der Mieterin, die im vergangenen Jahr immer auf den nächtlichen Krach am Stadtsee aufmerksam gemacht hatte. Der Lärm in Staßfurts Mitte durch Musik und Treffen junger Leute nimmt jetzt mit dem warmen Wetter wieder Fahrt auf. Von Partys bis in die Morgenstunden am Wochenende und bis in die Nacht unter der Woche wird berichtet.

Die Mieterin, die aus Angst vor Repressalien ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war im vorigen Jahr Wortführerin der Anwohnerbeschwerden: In der Woche bis kurz vor Mitternacht, am Wochenende bis 5 Uhr sammelten sich junge Leute am Stadtsee, fuhren mit ihren Autos vor, spielten wummernde Musik, schliefen teilweise dort und hinterließen Müll.

Auch wenn das Thema damals mehrfach diskutiert wurde, mit Stadträten, dem Rathaus oder der Polizei – eine richtige Lösung gab es nicht. „Die Polizei zu rufen bringt doch meistens nichts. Manchmal kommen sie, meistens aber nicht“, berichtet die Anwohnerin. Ihre Erfahrungen, die sie an etlichen Tagen der Ruhestörungen 2018 gesammelt hatte, hatte die Polizei gegenüber Volksstimme bestätigt: Die Polizei verfüge nicht über genug Personal und behandele Verkehrsunfälle und schwere Straftaten immer zuerst, hatte ein Sprecher erklärt.

Keine Beschwerden - keine Maßnahmen

„Es hat alles nichts genützt“, erklärt die Frau. Ihre Wohnung hat sie nun zu Ende Mai gekündigt, zieht aber schon vorher aus. Mit der Polizei hatte auch das Ordnungsamt 2018 Streifen durchgeführt, jedoch war der Effekt von kurzer Dauer und die jungen Menschen vorgewarnt. „Auch mein Termin beim Oberbürgermeister hat mich nicht weitergebracht“, sagt die Frau.

Es scheint auch immer schwerer zu werden, andere betroffene Anwohner dazu zu bewegen, sich weiter zu beschweren, zumal nichts etwas zu bringen schien. Sie erzählt, dass weitere Nachbarn ernsthaft überlegen auszuziehen.

Ihre wunderschöne Wohnung mit Veranda zum Stadtsee gibt sie ungern auf, aber ihren Schlaf brauche sie nunmal. „Ich werde noch verrückt bei dem Schlafentzug. Und am nächsten Morgen müssen die Ein-Euro-Jobber den ganzen Müll wegmachen – was soll das?“

Da die Dame nun endgültig aufgibt, wird sie weder beim Ordnungsamt der Stadt noch bei der Polizei anrufen. Daher liegen im Rathaus auch noch keine Beschwerden zum Lärm am Stadtsee vor. So bestätigt Oberbürgermeister Sven Wagner, dass keine aktuellen Vorfälle im Rathaus bekannt seien.

Streifen nur mit genug Personal

Dennoch ist das Ordnungsamt wieder verstärkt in der Gegend unterwegs und führt entsprechend der personellen Möglichkeiten zusammen mit der Polizei verstärkt in den Abendstunden und am Wochenende Kontrollen durch. Die Behördenmitarbeiter suchen das Gespräch mit den jungen Menschen am Stadtsee und leiten notfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Weil aber keine konkreten Beschwerden im Rathaus vorliegen, sagt Sven Wagner: „Es sind von unserer Seite keine zusätzlichen Maßnahmen geplant.“ Gemeint ist, dass im letzten Sommer das freie Internet am See abends ausgeschaltet wurde und Betonblöcke an die Zufahrten zum See gesetzt wurden, damit sie Ruhestörer mit ihren Autos nicht dorthin gelangen. Die unschönen Betonblöcke hatte die Stadt später wieder weggeholt, das W-LAN wieder eingeschaltet. Sven Wagner: „Falls es aber auch dieses Jahr Beschwerden gibt, werden wir auch diese Maßnahmen wieder umsetzen.“

Dass sich junge Leute am Stadtsee treffen, ist nach Meinung des Oberbürgermeisters generell kein Problem. „Der Platz in schöner Lage ist für alle da“, aber „sie dürfen es nicht übertreiben“. Nach 22 Uhr sei Ruhe zu halten und Sauberkeit müsse jeder einhalten.

Die Stadt kann nur immer wieder raten: Bürger können sich bei Problemen jederzeit an Ordnungsamt oder Polizei wenden.