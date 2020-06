In Aschersleben hat die Polizei am Sonntag eine Party aufgelöst. Symbolfoto: Anja Guse

In Aschersleben hat die Polizei eine Party aufgelöst, weil die Feiernden den Anweisungen der Beamten nicht nachkamen.

Aschersleben (vs) l Die Polizei hat am Sonntagabend in Aschersleben eine Party in einer Wohnung aufgelöst, wobei ein Mann Widerstand leistete. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung in die Kepplerstraße gerufen. Dort hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Bekannten zu Gast und feierte mit ihm eine lautstarke Party.

Allerdings fühlten sich die Nachbarn vom Lärm belästigt und als sie das Problem klären wollten, wurden sie von den beiden beleidigt. Auch von den hinzugerufenen Polizisten waren die Männer unbeeindruckt, nur widerwillig drehten sie die Musik leiser. Die Beamten erklärten die Party damit kurzerhand für beendet und baten den Gast nach Hause.

Der leistete allerdings regen Widerstand. Auch ein Platzverweis ließ ihn unbeeindruckt. Auch als die Beamten ihn unter "einfacher körperlicher Gewalt" aus der Wohnung führten, wehrte er sich weiter. Die Polizisten setzten ihn in den Streifenwagen und fuhren ihn nach Hause.