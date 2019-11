Seit Jahren ist die Staßfurter Industriestraße verlassen. Immer wieder brennt es. Mit einer Projektgruppe plant die Stadt die Belebung.

Staßfurt l Langsam und bedächtig, aber mit festem Schritt setzte Rainer Wagner seinen Weg an das Mikro, dann erhob er seinen Kopf, ergriff das Mikro und war dann Feuer und Flamme. Als Anwohner in der Staßfurter Industriestraße hatte dieser im Stadtrat die Gunst der Stunde in der Einwohnerfragestunde genutzt. Seinen Zettel zog der Rentner hervor, dann begann er sein ganz persönliches Kreuzverhör mit dem Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD).

Seit Jahren schon setzt sich der Anwohner dafür ein, dass das brachliegende Industriegelände beräumt und belebt wird. Und natürlich hat die Familie nach den immer wieder auftretenden Bränden durch Brandstiftung auch Angst um die eigenen vier Wände und das Leben. Rainer Wagner stellte fünf Fragen an Sven Wagner.

Stimmt es, dass der letzte Kontakt zu den Liquidatoren, die die Grundstücke verwalten, vor drei Jahren war? Wieso wurde nicht versucht, die Brachgrundstücke frei zu erwerben? Warum wurden symbolische Kaufangebote für einen Euro nicht angenommen? Warum wurde der Rückbau nicht vorangetrieben und warum wurde nicht mit den Liquidatoren darüber geredet, die Ruinen abzureißen, obwohl diese das doch begrüßen würden?

Kein Schnellschuss

Im Stadtrat wurde Rainer Wagner eine ausführliche schriftliche Stellungnahme dazu versprochen. Fakt ist aber: Das ist ein hochkomplexes Thema, wo sich laut Stadt ein Schnellschuss verbietet. „Wir tragen Verantwortung für das Gebiet. Es wäre nicht vernünftig, Risiken zum Beispiel beim Ankauf einzugehen, wenn wir nicht wissen, was danach auf uns zukommt. Es braucht Strategien“, erklärt Sven Wagner im Gespräch mit der Volksstimme.

Fakt ist auch: Untätig ist die Stadt nicht. Im Stadtrat erklärte Sven Wagner: „Wir haben eine Projektgruppe zur Revitalisierung des Geländes gegründet.“ Verwaltungsintern gab es erstmals im September und jetzt wieder im November ein Treffen mit Vertretern aus dem Finanz- und aus dem Planungsbereich sowie aus dem Ordnungsamt. „Es geht um Grundstücksverfügbarkeiten, Belastungen, Erschließungen, bauliche Substanzen oder Senkungen“, erklärt Wagner. „Wir haben uns eine Struktur gegeben und wollen in der nächsten Runde Ziele definieren.“ Wagner sagt aber auch: „Wir müssen schauen, was realistisch ist. Es wäre vemessen zu sagen, wo wir nächstes Jahr stehen wollen.“

Was derzeit konkret getan wird: Ende Oktober konnten die Stadträte Akteneinsicht nehmen, um zu schauen, was in den vergangenen Jahren unternommen wurde. In Kürze soll ein kleineres Gebäude in der Industriestraße abgerissen werden. Am Mittwoch und Donnerstag beginnt die teilweise Einzäunung des Geländes mit einem sogenannten Doppelstabmattenzaun. Reifen wurden entfernt, für 2020 sollen auch sechs neue Straßenlaternen aufgestellt werden.

Projektgruppe trifft sich

Es geht aber auch um grundsätzliche Fragen in der Zukunft, die Stück für Stück angegangen werden sollen. In der Stadtverwaltung werden Exposés erstellt, um aufzulisten, wem welches Grundstück eigentlich gehört und wer das verwaltet. Jedes Grundstück muss dabei für sich selbst betrachtet werden. Firmen, die dort einst produziert haben, sind zum Teil seit über 20 Jahren abgewickelt und existieren nicht mehr. Auch die Insolvenzverwalter gibt es zum Teil nicht mehr. Es ist also eine äußerst verfahrene und verzwickte Situation.

Drei Interessenten gebe es bereits für das Gelände. Projektentwickler würden sich dem Problemfall Industriestraße gern nähern. Immer wieder angerissen wird zum Beispiel die Frage, ob eine Photovoltaikanlage gebaut werden soll. Auch die Stadtwerke sind bei solchen und ähnlichen Sondierungsgesprächen mit dabei.

Verständnis für das Nachbohren von Rainer Wagner bei der Stadt zeigte im Stadtrat die CDU-Fraktion. „Wir stehen im Kontakt mit der Familie“, sagte Fraktionsvorsitzender Stephan Czuratis. „Die Stadt ist durchaus bemüht, es ist eine verzwickte Situation. Die Stadt ist immer dann aktiv geworden, wenn es gebrannt hat.“ Hier gab es einen Zwischenruf durch Rainer Wagner. „Die Stadt ist durch mich aktiv geworden, nicht durch die Brände“, sagte er.

Konkret wollte die CDU noch wissen, ob bei leer stehenden Grundstücken, die unmittelbar an das Haus von Rainer Wagner grenzen, ein Abbau der Holzdächer möglich sei, um Feuerteufeln das Zündeln zu erschweren. Diese Frage hatte Klaus Stops schon im Sicherheitsbeirat im September gestellt. „Ich erwarte da eine Antwort vom Salzlandkreis“, so Stops. „Man sagte mir im September, dass das geprüft wird.“