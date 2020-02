Knapp drei Millionen Euro hat der Salzlandkreis 2017-2019 für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ausgegeben.

Ausgaben zur Gefahrenabwehr Maßnahmen und Ausgaben des Salzlandkreises zur Gefahrenabwehr in den Jahren 2017 bis 2019. Insgesamt stehen für 267 Maßnahmen fast 2,9 Millionen Euro zu Buche. Stadt Aschersleben: 28 Maßnahmen, Kosten gesamt rund 300 000 Euro Stadt Barby: 8, rund 90 000 Euro Stadt Bernburg: 9, rund 75 000 Euro Gemeinde Bördeland: 6, rund 20 000 Euro Stadt Calbe: 24, rund 827 000 Euro Stadt Könnern: 25, rund 435 000 Euro Stadt Nienburg: 22, rund 210 000 Euro Stadt Schönebeck: 17, rund 160 000 Euro Stadt Hecklingen: 29, rund 250 000 Euro Stadt Seeland: 7, rund 34 000 Euro Stadt Staßfurt: 42, rund 365 000 Euro Egelner Mulde: 8, rund 36 000 Euro Saale-Wipper: 32, rund 390 000 Euro

Staßfurt l Vom sichernden Bretterzaun bis zum Komplett-Abriss – der Salzlandkreis steckte in den vergangenen drei Jahren nicht wenig in die Gefahrenabwehr. 827 000 Euro für Calbe, 435 000 Euro in Könnern, 390 000 in der Saale-Wipper, für Staßfurt betrugen die Kosten in den Jahren 2017 bis 2019 365 000 Euro. Nicht weil der Kreis damit den Städten und Kommunen einen Gefallen tun und deren Antlitz verschönern will, sondern weil er dazu verpflichtet ist.

„Die Bauaufsichtsbehörde des Salzlandkreises ist das letzte Glied in einer Kette. Wir können nur dann tätig werden, wenn eine gegenwärtige erhebliche Gefahr vorliegt“, erklärt Pressesprecher Marko Jeschor. Das bedeute, „dass der Zustand eines Gebäudes so schlecht ist, dass in nächster Zeit mit einem Schaden gerechnet werden muss, der das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet.“ Einzelne Löcher in einer Dachfläche ließen eine solche Gefahr nicht befürchten.

Doch da beginnt das Unverständnis von Bürgern, die sich um Gebäude, wie die alte Adler-Apotheke in Staßfurt, sorgen. „Wie lange will die Stadt noch zugucken, dass dieses historische Gebäude nicht irgendwann gänzlich verfällt?“, fragt sich zum Beispiel Jürgen Priese.

Bilder Jahrelang war dieses Objekt in der Kanalgasse in Calbe Grund für eine Vollsperrung der gesamten Straße. Bis der Landkreis letztendlich den Abriss...



Auch der Geschichtsverein Staßfurt bedauert das Schicksal vieler solcher Objekte. Vereins-Chef Rico Schäfer: „Leider hat die Stadt schon vieles verkauft. Und jetzt sind ihr die Hände gebunden.“

Tatsächlich fehlt den Kommunen eine Handhabe, wenn private Besitzer wenig oder gar nichts am Fortbestand ihrer Immobilien liegt.

„Für die Sicherung von Gebäuden beziehungsweise Grundstücken ist der Eigentümer zuständig. Mit anderen Worten: Eigentum verpflichtet“, bringt es Marko Jeschor auf den Punkt.

Zieht diese Einsicht nicht, wird eben der Landkreis aktiv, wenn Gefahr droht – über eine so genannte Ersatzvornahme. Das heißt, die Kosten für die Maßnahmen hat der Eigentümer zu tragen – wenn er denn überhaupt auffindbar und zahlungswillig ist. Von 874.304,51 Euro, die der Landkreis allein im vergangenen Jahr ausgegeben hat, wurden nur weniger als zehn Prozent der Kosten auf Grundlage von rechtswirksamen Bescheiden zurückerstattet, so der Kreissprecher.

In der Regel würde der Landkreis mit Sicherungshypotheken arbeiten.

Der Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner sieht das Thema Gefahrenabwehr mit gemischten Gefühlen. Einerseits könnte die Stadt die Probleme finanziell nicht allein bewältigen. Andererseits könnte vieles besser laufen.

Sein Amtskollege in Calbe meint, auch wenn seine Stadt besonders umfänglich mit Maßnahmen bedacht wurde, dürfe man die Kreisumlage von drei bis 3,5 Millionen Euro jährlich nicht außer Acht lassen.