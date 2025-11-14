Die Tage der rumpligen Kreisstraße von Hakeborn zur B180 Richtung Egeln sind gezählt. Der Salzlandkreis baut sie zur Fahrradstraße aus. Für 1,7 Millionen Euro.

Der Fachdienstleiter des Salzlandkreises, Tilo Wechselberger, seine Mitarbeiterin Jana Elbe, der Planer Lutz Koslowski, Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr, Landrat Markus Bauer, Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner sowie der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Dirk Bartsch (von links), gaben im Beisein von zwei Radfahrern den Startschuss für die Planungen zum Umbau der Kreisstraße von Hakeborn nach Egeln zur Fahrradstraße.

Hakeborn/Egeln - Die Tage der in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Kreisstraße 1301 von Hakeborn zur B180 in Richtung Egeln sind gezählt. Die Kopfsteinpflaster-Piste wird bis 2027 zu einer Fahrradstraße ausgebaut. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Salzlandkreises, der Stadt Egeln und der Gemeinde Börde-Hakel.