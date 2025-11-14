Für 1,7 Millionen Euro Rumplige Kreisstraße wird Fahrradstraße
Die Tage der rumpligen Kreisstraße von Hakeborn zur B180 Richtung Egeln sind gezählt. Der Salzlandkreis baut sie zur Fahrradstraße aus. Für 1,7 Millionen Euro.
14.11.2025, 10:15
Hakeborn/Egeln - Die Tage der in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Kreisstraße 1301 von Hakeborn zur B180 in Richtung Egeln sind gezählt. Die Kopfsteinpflaster-Piste wird bis 2027 zu einer Fahrradstraße ausgebaut. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Salzlandkreises, der Stadt Egeln und der Gemeinde Börde-Hakel.