Debatte um Schachtsee geht weiter Runder Tisch mit hitzigen Diskussionen zum Wolmirslebener Campingplatz

Um die Zukunft des Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben, den der Salzlandkreis schließen will, ging es bei der Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Dort gab es zum Teil hitzige Wortgefechte.