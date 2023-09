Neundorf - Es wurde Zeit. Der Turn- und Sportverein (TSV) Neundorf sei der einzige Sportverein im Bereich der Stadt Staßfurt seit deren Bestehen, dessen Rasen noch nicht angefasst wurde, beschwerte sich der rührige Vereinsvorsitzende schon vor Jahren. Philipp Hernings Klagen wurden im Rathaus erhört. Sicher auch, weil der Rasen mittlerweile auch verstärkt durch Nachwuchsmannschaften genutzt – und dadurch nicht besser wurde.

Endlich läuft eine sogenannte Renovation des Fußballrasens in der Franz-Bechmann-Arena. Die Stadt lässt sich das Vorhaben immerhin 30000 Euro kosten. Allerdings inklusive der Kosten für die Fassade des Sportlerheims, die ebenfalls gerade eine Runderneuerung erhält.

55 Tonnen Rasentragschicht und 80 Tonnen Ausgleich-Sand

Torsten Kipper vom Sportanlagenbau Schönebeck erklärt die Arbeitsschritte, die mittlerweile für den Rasen vollzogen sind: „Wir haben den Platz vertikutiert, 55 Tonnen Rasentragschicht aufgebracht, planiert – mit 80 Tonnen Sand auch die Unebenheiten ausgeglichen und komplett neu eingesät.“ Abschließend wird die Spielfläche noch „gelöchert“, heißt pro Quadratmeter mit 120 Löchern 18 bis 20 Zentimeter tief versehen. Die Löcher sollen sich schließlich mit Sand füllen. Auch dienen sie der Belüftung und Bewässerung, so Kipper.

Er hofft, dass der Platz dann auch ordentlich gewässert und gepflegt werde – möglichst nach den Empfehlungen der Spezialfirma, die übrigens auch schon zwei Mal den FCM-Hauptplatz erneuert habe. „Das Schlimme ist manchmal, dass hinterher kein Geld mehr für die Pflege da ist“, sagt der Rasenexperte.

Die Neundorfer Fußballer haben das Glück, vor zwei Jahren eine Spielgemeinschaft (SG) mit dem Sportverein Rathmannsdorf (SVR) eingegangen zu sein. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, weil der SVR sonst wohl seinen Spielbetrieb hätte einstellen müssen, wie immer mehr kleine Vereine es bereits erlebt haben. Siehe Giersleben und Warmsdorf in unmittelbarer Nachbarschaft. Oder wer kennt noch den SV Osmarsleben oder gar Traktor Löbnitz...?

Heimspiele der SG derzeit in Rathmannsdorf

Die SG Neundorf/Rathmannsdorf lädt jedenfalls bis auf Weiteres zu ihren Heimspielen auf die schöne Sportstätte am Köxbusch zwischen Rathmannsdorf und Güsten ein, wo auch die Nachwuchsmannschaften des TSV – ebenfalls mit einigen Rathmannsdorfer Talenten – aktiv sind.

Familiensportfest am Sonnabend in Neundorf

Zurück nach Neundorf. Bereits im vergangenen Jahr ließ die Stadt den Zaun um das Neundorfer Sportplatzgelände erneuern, jetzt also Rasen und Vereinsheimfassade. Wer sich ein Bild vom Fortgang der Arbeiten machen möchte, hat dazu an diesem Sonnabend die Gelegenheit. Am 9. September, lädt der TSV zum Familiensportfest in die Neundorfer Arena ein. Das verspricht ab 13 Uhr Spiel, Sport und Spaß bei Klettdart, Bogenschießen, Bowling, Tischtennis und Stiefelweitwurf. Eine Hüpfburg wird aufgebaut und der Grill wird angeheizt. Und: Man muss nicht Mitglied sein, um das Fest zu besuchen, betont der Verein.