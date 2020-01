Besuch aus Russland hat alte Band enach Kecklungen aufgefrischt.

Groß Börnecke l Ihre elfjährige enge Freundschaft mit einer Familie aus Russland haben Hecklingens Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) und ihr Mann Sören Höllbach über die Weihnachsfeiertage neu aufgefrischt. Diese feierten sie gemeinsam mit Kristina und ihre jüngeren Schwester Nastja Kosolapowa aus der 590 000 Einwohner zählenden russischen Großstadt Jaroslawl in Groß Börnecke. Beide junge Frauen, die aus einer streng gläubigen Pfarrerfamilie stammen, verbanden einen Erholungsurlaub in Deutschland mit einem einwöchigen Abstecher nach Groß Börnecke.

Von dort aus unternahmen sie unter anderem Ausflüge zu den Lichterwelten und zum Weihnachtsmarkt nach Magdeburg, nach Quedlinburg zur Wiege des deutschen Reiches, zur Kukuksuhrenfabrik in Gernrode, zur Ziegenalm Sophienhof im Harz, zu einer Köhlerei und zum Windbeutelkönig an der Oker-Talsperre.

Bei Oma und Opa

„Mir hat es wie immer sehr gut gefallen“, sagte Kristina Kosolapowa, die das Ehepaar Höllbach liebevoll als Oma und Opa bezeichnet. „Wir hatten eine gute Zeit und haben viel gesehen, gut gegessen und geschlafen. Meine Oma ist wirklich gut“, so die 26-jährige Russin, die in einem Ministerium in Moskau arbeitet.

Sie hat ihrer 18-jährigen Schwester, die zum ersten Mal in Groß Börnecke war, die freie Sekundarschule in Schneidlingen gezeigt, in der sie vor elf Jahren bei ihrem ersten Aufenthalt in Groß Börnecke unterrichtet wurde. Sehr gut gefallen hat der jungen Russin, die sehr gut Deutsch spricht, auch die teilsanierte Groß Börnecker Grundschule. „Sie ist besser als in Russland“, schätzte Kristina Kosolapowa ein. Sie freut sich, dass sie in der Stadt Hecklingen nicht nur ihre „Großeltern“, sondern auch gute Freunde hat und immer gern gesehen ist.

Beim tränenreichen Abschied versprachen sich die beiden Frauen und Ethel-Maria Muschalle-Höllbach sich spätestens in einem Jahr wieder zu Weihnachten in Groß Börnecke zu treffen.

„Die Verbindung ist in den ganzen elf Jahren nicht abgerissen. Wir verstehen uns sehr gut und sind in den ganzen Jahren echte Freunde geworden. Wir sind über die neuen Medien ständig in Kontakt, weil jede Seite interessiert, was die andere Familie gerade macht und wie es ihr geht“, sagte Ethel-Maria Muschalle-Höllbach, die sich davor zum letzten Mal im September 2017 in Berlin mit Kristina persönlich getroffen hatte. Sie wünscht sich, „dass wir künftig wieder besser mit Russland zusammenarbeiten, da das auch für unsere Wirtschaft förderlich ist“. Muschalle-Höllbach hatte sich schon immer für das größte Land der Welt interessiert. Zu DDR-Zeiten hatte sie in der ehemaligen Sowjetunion zusammen mit ihrem späteren Mann an der Erdgastrasse gearbeitet und dabei Land und Leute aus einer anderen Sicht kennen und lieben gelernt.