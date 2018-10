Exorbitant hohe Gebühren für die Säle der Stadt Hecklingen wären nötig, wenn diese kostendeckend vermietet werden sollen.

Hecklingen l In Staßfurt basieren die Entgelte nicht auf einer Kalkulation, teilt Pressesprecherin Julia Föckler mit. Die Volksstimme hat sich umgehört, wie viel die Säle in der Region kosten.

Staßfurt

„Die Nutzungsentgelte beziehen sich unter anderem auf die Faktoren Größe und Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser“, erklärt sie. Seit April 2017 gilt in den Orten aber eine geänderte Benutzungs- und Entgeltordnung, die die stundenweise Nutzung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser möglich macht, weil das von den Bürgern nachgefragt worden sei. Das kommt beispielsweise Seniorengruppen für Kaffeenachmittage zu Gute, weil sie nicht den ganzen Nutzungstag zahlen brauchen, erklärte die Mitarbeiterin der Verwaltung.

Ein Blick in die Gebührensatzung der Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Staßfurt macht deutlich, was damit gemeint ist. Darin wird in der Übersicht der zu zahlenden Preise auch aufgeschlüsselt, wie viele Personen maximal in den Sälen Platz haben. Die meisten Leute, rund 90 Besucher, können demnach in Hohenerxleben feiern. Das würde pro Tag 150 Euro kosten. In Brumby kostet der Spiegelsaal für maximal 60 Leute an einem Tag 120 Euro, ähnlich sieht es in Neundorf und Rathmannsdorf aus. Am günstigsten ist das Dorfgemeinschaftshaus in Athensleben. Hier ist aber auch nur Platz für 20 Personen. Das kostet pro Tag 40 Euro.

Hecklingen

Zum Vergleich der aktuelle Vorschlag aus Hecklingen: Die Stadt wird von der Kommunalaufsicht des Landkreises aufgefordert, kostendeckende Gebühren zu erheben. Das betrifft das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke und den Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen.

In Groß Börnecke kann in einem Saal mit maximal 150 Leuten gefeiert werden. Dieser kostet bisher pro Tag 50 Euro. Wäre die Miete kostendeckend, müsste mit 1494 Euro 30 Mal so viel kassiert werden. Das haben ausführliche Berechnungen der Verwaltung jetzt ergeben. Die Kalkulation kommt weiterhin zu dem Schluss, dass ein Anbau, der sich ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus befindet, und der für rund 40 Leute ausgerichtet ist, statt bisher 40 Euro 208,82 Euro kosten müsste.

Kosten steigen

Der große Saal im „Stern“ ist für 90 bis 100 Leute ausgelegt. Das kostet pro Tag bisher ebenfalls 50 Euro und soll auf 222,92 Euro angehoben werden. Die Miete für die ebenfalls dort ansässige Bauernstube (20 Personen) soll von 35 Euro auf 120,20 Euro steigen. Wird zum Feiern eine Küche benötigt, werden dafür jetzt zusätzlich 15 Euro kassiert, das soll auf 47,65 Euro angehoben werden.

Güsten

In Güsten werden die Räume in einem Mehrzweckgebäude in der Hans-Weniger-Sportstätte nach Auskunft von Bürgermeister Helmut Zander oft vermietet. Die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung informierte, dass dort Platz für rund 100 Leute ist. Es gibt eine Schankanlage, zwei Kühlschränke, eine Küche - das ist alles im Preis inbegriffen. „Wir haben eine Wochenendvermietung. Das kostet pauschal 150 Euro“, wurde auf Anfrage mitgeteilt. Das Haus sei das ganze Jahr über immer ausgebucht etwa für Hochzeiten, Geburtstage, Vereinsfeste. Helmut Zander sagte im Gespräch mit dem Salzlandkurier, dass in Güsten in der Vergangenheit auch schon über eine Anpassung der Beiträge diskutiert wurde. „Wir haben gesagt, wäre es kostendeckend, würde keiner mehr kommen. Aber das muss jeder Rat für sich entscheiden.“ Wenn man aber die Zahlen aus Hecklingen höre, sei das schon „Wahnsinn“, meinte Zander.

Amesdorf

In Amesdorf, das mit weiteren Gemeinden und der Stadt Güsten zur Verbandsgemeinde Saale-Wipper zählt, kann auch kostengünstig gefeiert werden. Nach Auskunft der Verwaltung gibt es in dem kleinen Ort einen großen Saal für 70 bis 80 Leute. Auch hier gilt ein Wochenendpauschalbetrag in Höhe von 100 Euro. „Dieser wird auch sehr gern gemietet“, hieß es aus dem zuständigen Verwaltungsamt in Güsten dazu.

Alsleben

Außerdem gibt es in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper das Stadtgemeinschaftshaus in Alsleben. Hier finden 100 bis 120 Bürger einen Platz. Dafür werden pro Wochenende pauschal 150 Euro genommen. Hier gibt‘s keine Schankanlage, aber Kühlschränke und eine Küche.

Egeln

In Egeln-Nord gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus mit einem Raum für zirka 50 bis 60 Leute, berichtet Bürgermeister Reinhard Luckner. Die Ausstattung stuft er als zweckmäßig ein. „Normales Mobiliar, praktisch.“ Die Räumlichkeit kostet pro Nutzungstag 300 Euro. Hinzu kommt eine Reinigungspauschale über 60 Euro. Außerdem kann in Egeln der Burgkeller der Wasserburg pro Tag für 250 Euro und weitere kleinere Räume für Vereinsfeiern für 20 oder 40 Euro gemietet werden. Dazu kommt aber auch noch die Reinigung für jeweils 30 Euro. Die Preise wurden vor zwei Jahren angehoben. „Seit dem 1. Juni 2016 ist die neue Satzung gültig.“ Es sei eine Anpassung vorgenommen worden.“ Warum? Dazu sagte der Bürgermeister, dass die Entgelte ähnlich wie es jetzt auch in Hecklingen geplant ist, wegen der Konsolidierung des Haushaltes um rund 20 Prozent angehoben wurden.

Tarthun

Das Dorfgemeinschaftshaus in Tarthun ist nach Auskunft des Bürgermeisters der Gemeinde Bördeaue Peter Fries im Jahr rund 40 Mal vergeben. „Weil es bezahlbar ist.“ Sonst würde keiner mehr kommen, denkt er, dass man nur dann kostendeckend wirtschaften kann, wenn man den Preis nicht hoch zieht. „Sondern wenn ich ihn moderat halte.“

Sicher, die Vermietung bleibe vielerorts immer ein Zusatzgeschäft der Gemeinde. „Aber als Gemeinde ist man auch immer in der sozialen Pflicht“, findet Fries.