Volksstimme: Wie sind Sie ausgerechnet auf Staßfurt gekommen, um Ihr „Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ vorzustellen?Sahra Wagenknecht: Ich bin von Bianca Görke, der Vorsitzenden des Theaterförderverein des Salzlandtheaters, die ich noch aus ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete der Linken kenne, angesprochen worden, ob ich eine Buchlesung in Staßfurt machen möchte. Ich habe gerne zugesagt, zumal ich derzeit eine ganze Reihe von Lesungen in Ostdeutschland habe. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es so viele „Neben-Kriegsschauplätze“ – Stichwort Gendern, Stichwort Frauen-Quote – gibt, anstatt sich die Regierung in Berlin auf Schwerpunkt-Themen wie Abrüstung, Sozialer Frieden oder Bezahlbare Energie konzentriert? Mit diesen „Neben-Kriegsschauplätzen“ will man von einer zutiefst unsozialen Politik ablenken. Das Leben der Menschen wird immer teurer gemacht und Reichtum nach oben umverteilt, was den sozialen Frieden zerstört. Statt auf Abrüstung und Entspannung setzt die Regierung auf Aufrüstung und Konfrontation. Mit der öffentlichen Fokussierung auf ein paar progressiv scheinende Projekte versucht man, dieser Politik einen Anstrich von Fortschritt und gesellschaftlichem Aufbruch zu geben. Das hat aus Sicht der Regierung auch den Vorteil, dass man Gegner der eigenen Politik pauschal als rechts denunzieren kann.